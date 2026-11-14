Не леопард: какой принт будет в моде этой зимой

Анималистичные принты – это тот вид рисунка, который одинаково привлекает внимание как сторонников минимализма, так и поклонников излишеств в моде. Леопардовые, зебровые, змеиные или коровьи узоры обладают особым свойством: они одновременно кажутся актуальными и неподвластными времени. Но зимой 2026-27 все они уступят одному типу узора.

Как пишет издание Who What Wear, этим узором станет так называемый принт Бемби, или имитация пятен на шкуре олененка. Свое название он получил в честь одноименного мультфильма студии Disney, вышедшего в 1942 году.

Принт Бэмби представляет собой россыпь нежных, слегка кокетливых пятнышек, неравномерно разбросанных по ткани. В его палитре сочетаются кремовые, бежевые и насыщенные кофейные оттенки. В отличие от более контрастных леопардовых и змеиных узоров, принт Бэмби, который также называют оленьим, добавит зимним образам сдержанности и романтичности, сохранив при этом игривый и классический характер.

Принт Бэмби можно использова... Источник: Instagram / @dawn.tan, @amaka.hamelijnck, @borislavasekova, @christietyler Развернуть

Модницы, похоже, просто не могут налюбоваться этим принтом накануне зимы 2026 года. От стильных курток и элегантных юбок до уютных шарфов из искусственного меха и изысканных головных уборов – вещи с узором Бэмби появились как в люксовых коллекциях, так и в масс-маркете. Они помогут освежить привычные образы без ярких цветов и слишком пестрых рисунков. А главное преимущество этого трендового принта – его универсальность, ведь нейтральные оттенки хорошо сочетаются как со спокойной, так и с насыщенной палитрой.

Принт Бэмби можно носить как на верхней одежде, так и на аксессуарах или повседневных вещах. Он может быть более или менее контрастным – выбирайте вариант под свой тип внешности. И не забывайте о главном правиле: если вы опасаетесь экспериментов и хотите попробовать рисунок осторожно, отодвиньте его подальше от лица. Тем же, кто не боится пробовать что-то новое, советуют попробовать даже оленьий total look – этой зимой такое будет очень актуально.

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