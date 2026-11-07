Не покупайте синтетику: как выбрать свитер на зиму

С наступлением холодов теплый свитер становится одной из самых необходимых вещей в гардеробе. Однако даже дорогие модели не всегда хорошо согревают, а некоторые теряют привлекательный вид уже после нескольких носок.

Как объясняет Interia, главная ошибка покупателей – ориентироваться на внешний вид и мягкость ткани, не обращая внимания на ее состав. Особенно осторожно стоит относиться к свитерам с большим количеством акрила и полиэстера, которые не всегда обеспечивают должный комфорт. Чтобы вещь хорошо согревала и служила не один сезон, нужно знать несколько правил выбора.

Почему синтетические свитера не всегда подходят для зимы

Красивый внешний вид и приятная на ощупь текстура свитера еще не свидетельствуют о его качестве. Особенно внимательно следует относиться к изделиям с большим количеством синтетических волокон.

Акрил, полиэстер и нейлон изготавливают из синтетических материалов. Они могут быть практичными и довольно теплыми, однако их свойства отличаются от натуральной шерсти.

Акриловые свитера нередко быстро покрываются катышками, особенно в местах трения. Кроме того, некоторые синтетические изделия хуже регулируют влажность, из-за чего под одеждой может возникать ощущение избыточного тепла и влажности.

В то же время синтетика не всегда означает низкое качество. Небольшое количество таких волокон может даже улучшать прочность и износостойкость свитера.

Из какого материала лучше покупать свитер

Для холодного времени года стоит в первую очередь рассматривать изделия из шерсти и других натуральных волокон животного происхождения. Они хорошо удерживают тепло и помогают поддерживать комфортную температуру тела.

Лучшими вариантами считаются:

Мериносовая шерсть. Мягкая, хорошо регулирует температуру и часто подходит даже людям, которым обычная шерсть кажется колючей.

Мягкая, хорошо регулирует температуру и часто подходит даже людям, которым обычная шерсть кажется колючей. Кашемир. Легкий, нежный и теплый материал, однако требует бережного ухода.

Альпака. Хорошо сохраняет тепло, имеет приятную текстуру и подходит для зимних свитеров.

Хорошо сохраняет тепло, имеет приятную текстуру и подходит для зимних свитеров. Мохер. Пушистый и легкий материал, который позволяет создавать объемные, но теплые изделия.

Пушистый и легкий материал, который позволяет создавать объемные, но теплые изделия. Овечья шерсть. Практичный вариант для холодной погоды, хотя некоторые ее разновидности могут быть грубоватыми на ощупь.

Шерстяные волокна способны поглощать водяной пар и продолжают частично сохранять тепло даже во влажном состоянии. Кроме того, качественный шерстяной свитер при надлежащем уходе может служить много лет.

Сколько шерсти должно быть в составе свитера

Перед покупкой обязательно нужно проверить этикетку. Именно там указано процентное соотношение всех волокон, использованных для изготовления изделия.

Хорошим ориентиром для теплого зимнего свитера может быть содержание шерсти от 70%. Однако это не обязательное условие: тепло зависит также от толщины пряжи, плотности вязки и конструкции изделия.

Наличие небольшого количества синтетики не должно настораживать. Например, полиамид может повышать прочность изделия, а эластан помогает ему лучше держать форму.

Если же на первом месте в составе указан акрил, стоит внимательнее оценить качество свитера. Особенно если покупка рассчитана не на один сезон.

Также следует учитывать, что хлопок, вискоза и модал могут быть приятны к телу, однако при одинаковых условиях не всегда обеспечивают такой же тепловой комфорт, как шерсть.

Как проверить качество свитера в магазине

Помимо состава ткани, важно оценить само изделие. Даже дорогой свитер из натуральной пряжи может быстро потерять форму, если он изготовлен некачественно.

Перед покупкой стоит проверить несколько деталей:

Плотность вязки. Слишком рыхлая структура может хуже защищать от ветра и быстрее деформироваться.

Слишком рыхлая структура может хуже защищать от ветра и быстрее деформироваться. Качество швов. Они должны быть ровными, без торчащих ниток и заметных дефектов.

Они должны быть ровными, без торчащих ниток и заметных дефектов. Эластичность. После легкого растяжения манжеты и нижний край должны возвращаться к первоначальной форме.

После легкого растяжения манжеты и нижний край должны возвращаться к первоначальной форме. Поверхность материала. Если уже в магазине заметны катышки, это может свидетельствовать о склонности изделия к образованию катышков.

Если уже в магазине заметны катышки, это может свидетельствовать о склонности изделия к образованию катышков. Ощущения на коже. Свитер не должен колоться, натирать или вызывать выраженный дискомфорт.

Не стоит ориентироваться исключительно на стоимость. Высокая цена не гарантирует качественный состав, поэтому этикетка и состояние самого изделия часто расскажут больше, чем бренд.

Особое внимание следует уделить уходу: шерстяные и кашемировые свитера обычно требуют деликатной стирки и сушки в горизонтальном положении в соответствии с рекомендациями производителя.

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