Не белый: какой цвет носков делает лоферы стильнее

Когда-то лоферы считались несколько старомодной и даже слишком консервативной обувью. Сегодня в это трудно поверить, ведь элегантные туфли без шнурков давно стали классикой гардероба.

Обычно их сочетают с белыми или черными носками. Но осенью 2026 года тренд изменился, и их стали сочетать со смелыми цветами. Какие две палитры особенно полюбились модницам, рассказало издание Myself.

Черные лоферы и серые носки

Серые носки – стильное допол... Источник: Instagram / @juliesfi Развернуть

Чаще всего черные лоферы носят с длинными белыми носками или вовсе без них. Но в холодную погоду, когда с голыми ногами особо не походишь, самое время немного изменить привычные сочетания. В этом сезоне особенно актуальными стали серые носки.

Темно-серый оттенок хорошо сочетается с черными лоферами и в то же время добавляет образу разнообразия. К тому же осенью мы и без того чаще выбираем серую одежду – свитера, шарфы или брюки. Так что повторить этот цвет в сочетании с обувью вполне логично. Благодаря такой детали осенний образ будет выглядеть более цельным и продуманным.

Лучше отдавать предпочтение длинным моделям носков: с лоферами они смотрятся гармоничнее. Не стоит отказываться и от теплых шерстяных вариантов, главное – чтобы обувь не давила и не натирала. Тем, кто любит игривые детали, подойдут носки с оборками. Особенно удачно они дополнят платья и юбки. А для более спортивного образа можно выбрать обычные спортивные носки.

Кстати, лоферы не обязательно должны быть черными. Серые носки также хорошо подходят к темно-коричневым моделям с замшевой фактурой, которые сейчас в моде.

Красные носки для яркого акцента

Красные носки к лоферам можн... Источник: Instagram / @morganerenaudi Развернуть

Тем, кто не боится смелых решений, стоит попробовать красные носки. Они помогут привлечь внимание к лоферам и сделать интереснее даже сдержанный повседневный образ. Особенно выразительный контраст красный создает с черной обувью – такое сочетание точно не останется незамеченным и может собрать немало комплиментов.

Кажется, что красные носки сложно вписать в повседневный гардероб? На самом деле все намного проще. Один из популярных вариантов, который часто можно увидеть на Pinterest, – классические синие джинсы, красный шерстяной свитер и пальто такого же цвета. Так получается готовый образ для осенних будней.

Самый гармоничный комплект получится, если свитер, пальто или шарф будут того же оттенка красного, что и носки. Впрочем, это вовсе не обязательное условие. Красный также хорошо сочетается с черным, серым, коричневым и синим цветами.

Дополнительный совет: ярко-красные носки поначалу могут показаться слишком смелым выбором. Если хочется постепенно привыкнуть к такому акценту, начните с бордовых моделей и сочетайте их с черными лоферами. Бордовый также остается модным, но выглядит сдержаннее и спокойнее.

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