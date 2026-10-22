Мгновенно сделают вас моложе: удачные прически для зрелых женщин

Вам уже 50 лет, и кажется, что лицо утратило прежнее сияние? Вполне возможно, дело не в возрасте, а в том, что пришло время подобрать вам новую прическу. Привычная стрижка, которую вы носили годами, может начать визуально тянуть черты лица вниз и делать образ тяжелым и уставшим.

Парикмахеры обращают внимание, что с возрастом структура волос меняется. Они становятся тоньше и суше, а уход за ними требует больше внимания. Классические прямые стрижки, которые так хорошо смотрелись в 30 лет, теперь могут работать против вас. Издание Glos Wielkopolski обратилось к экспертам, чтобы собрать лучшие прически для возраста 50+. Бонус: все эти стили чрезвычайно модны в 2026 году.

Стрижка-бабочка – объем, которого вам не хватало

Это настоящий хит поисковых запросов в 2026 году. Более короткие пряди у лица при сохранении общей длины создают своеобразную рамку, которая визуально приподнимает скулы. Такая стрижка идеально подходит женщинам старше 50 лет, которые не хотят отказываться от слегка удлиненных волос, но стремятся придать им легкость.

Идеальные стрижки для женщин... Источник: Pexels Развернуть

Итальянский боб – мгновенная густота даже для зрелых волос

В отличие от классического боба, знакомого чуть ли не каждой женщине старше 50 лет, итальянская версия отличается мягкими кончиками и значительным объемом у корней. Да и само название звучит изысканно, навевая мысли о классе и роскоши. Благодаря этой стрижке кажется, будто волосы стали гуще. Она помогает создать дорогой и ухоженный образ без лишних усилий.

Мягкая пикси – смелая и современная стрижка для энергичных женщин

По паспорту вам уже за 50, но энергии хватит на двадцатилетнюю? Ваши волосы стали тоньше? Тогда обратите внимание на модную короткую стрижку, которая доказывает: поход к парикмахеру вовсе не обязательно должен заканчиваться скучным результатом. Мягкая стрижка пикси с удлиненной челкой, зачесанной набок, – хитрый прием, который помогает скрыть морщины на лбу и подчеркнуть глаза. Укладывайте короткие волосы так, как вам нравится, – и будете выглядеть великолепно.

Боб в духе старого Голливуда – классика и элегантность

Как нетрудно догадаться, эта стрижка вдохновлена образами кинозвезд прошлого. И вы, вероятно, согласитесь: они умели выглядеть безупречно независимо от возраста. Голливудский боб делает ставку на мягкие волны. Они смягчают резкие черты лица и помогают замаскировать дряблость кожи на шее.

С возрастом лучше перейти на... Источник: Pexels Развернуть

Скандинавский боб – минимализм и удобство

Это очень аккуратная и простая стрижка, длина которой заканчивается чуть ниже линии челюсти. Благодаря такой форме кончики волос кажутся более густыми и здоровыми. Стрижка отлично подходит блондинкам и женщинам, которые выбирают окрашивание седины Grey Blending.

Бикси – все лучшее от двух стилей

Не знаете, чего вам хочется больше – боба или пикси? Но есть золотая середина – стрижка под названием бикси. Это гибридная прическа, более длинная, чем пикси, но короче классического боба. Она дает немалую свободу в укладке и добавляет образу характер и дерзость.

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