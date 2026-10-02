Time to read3 мин
icon 591

Модные сочетания этой осени: 4 образа, которые сделают вас звездой

Алина Милсент

Трендовые образы

Источник: Создано с помощью ИИ

Осень — идеальный сезон для модных экспериментов. Именно в это время в гардеробе появляется больше фактур, слоев, верхней одежды и разнообразной обуви, а значит — больше возможностей создавать интересные образы.

Стилисты советуют не бояться сочетать вещи, которые на первый взгляд кажутся совершенно разными. Myself собрало четыре модных сочетания, которые особенно удачно смотрятся осенью.

Женственность + маскулинность

Жіночність + маскулінність

Источник: Instagram, @annadimegliooo

Один из самых эффектных приёмов — сочетание женственных вещей с более строгими или "мужскими" элементами.

Например, легкую юбку можно носить с оверсайз-пиджаком, рубашкой или даже галстуком. Хорошо смотрятся и костюмные брюки с облегающим топом, а также лоферы с платьем.

Секрет такого образа — в контрасте. Нежные и строгие вещи уравновешивают друг друга, благодаря чему комплект выглядит интересно, но не перегруженно.

Дэним + кожа

Денім + шкіра

Источник: Instagram, @carodaur

Еще один удачный осенний прием — сочетание разных материалов. Джинсовая ткань создает непринужденную, повседневную атмосферу, а кожа придает образу выразительность.

Можно сочетать:

  • джинсы с кожаным топом;
  • джинсовую куртку с кожаной юбкой;
  • джинсовую юбку с массивными кожаными ботинками.

Если пока не хочется слишком смелых экспериментов, начать можно с аксессуаров. Например, к кожаному верху добавить жемчужные серьги или браслет – это тоже создаст интересный контраст.

Гламур + повседневность

Гламур + повсякденність

Источник: Instagram, @carodaur

Блестки, пайетки, металлик и сатин давно перестали быть исключительно вечерними материалами. Их вполне можно вписать в дневной образ, если сбалансировать более простыми вещами.

Например, юбку с пайетками можно носить со свитером и кроссовками, а металлизированный топ — с базовыми джинсами и пальто.

Уют + эффектность

Затишок + ефектність

Источник: Instagram, @mimiarr

Осенние образы не обязательно должны быть либо практичными, либо праздничными. Эти два настроения легко совместить.

Мягкий кардиган или объемный свитер хорошо сочетаются с атласной юбкой, пайетками или металлизированными тканями.

Добавьте кроссовки или грубые ботинки — и образ станет более непринуждённым. Такой контраст особенно хорошо смотрится осенью, когда хочется тепла, но в то же время не хочется отказываться от ярких вещей.

Как правильно сочетать разные стили

Чтобы образ не выглядел хаотично, стилисты советуют придерживаться нескольких простых правил.

  • Лучше всего создавать только один яркий стилевой контраст за раз. Если в образе уже есть атласная юбка со свитером, остальные вещи могут быть максимально простыми.
  • Также полезно повторять один и тот же цвет в разных деталях — например, в обуви и сумке. Это помогает "скомпоновать" образ.
  • Еще один простой приём — игра с фактурами. Кожа с денимом, трикотаж с атласом, хлопок с пайетками выглядят особенно эффектно именно благодаря разнице материалов.
  • И не стоит недооценивать обувь: иногда именно кроссовки к элегантной юбке или массивные ботинки к легкому платью делают весь образ современным.

Главное правило — носить только то, в чём комфортно. Если сочетание кажется слишком смелым, начать можно с небольшой детали: обуви, сумки или аксессуара.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цвета будут в моде этой осенью.

Похожие темы
одеждаМодаСтиль
0