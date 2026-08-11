Выглядят дорого: цвета маникюра на ноябрь 2026
Какой цвет ногтей выбрать на осень.
Источник: instagram.com/paintedbyjools
Осень 2026 года диктует моду на глубокую, теплую и изысканную палитру цветов маникюра, которая ассоциируется с уютом и маленькими жизненными радостями. Эксперты отмечают, что в тренде остаются оттенки сочных ягод, насыщенного шоколада, оливковых рощ и изысканных нейтральных тонов.
Кроме того, особую популярность приобретают полупрозрачные желеобразные текстуры, молочные финиши и мягкий блеск. Узнайте о ключевых цветах маникюра, каждый из которых выглядит невероятно дорого и стильно.
Бархатный мерло
Ногти винного цвета.
Источник: instagram.com/slynko.beauty_kc/
Это изысканный винно-ягодный оттенок с мягким сливовым подтоном. Он выглядит гораздо интереснее классического красного и не воспринимается таким тяжелым, как почти черный бордовый.
Настоящий красный
Красные ногти.
Источник: instagram.com/bynatashad
Это насыщенный холодный красный цвет с синим подтоном, который придает маникюру особую драматичность и зрелость. Этот классический вариант регулярно появляется на красных дорожках.
Глубокая слива
Сливовые ногти.
Источник: instagram.com/vabi_nails
Это темный роскошный сливовый оттенок с глубокими фиолетовыми нюансами. Он идеально передает осеннее настроение, сочетая в себе элегантность и сдержанную роскошь.
Ногти сливового цвета.
Источник: instagram.com/natalia_nicholson_nails
Трюфель
Трюфельные ногти.
Источник: instagram.com/thelaneshealthandbeauty
Это насыщенный шоколадно-коричневый цвет, который является прекрасной альтернативой радикальному черному. Этот насыщенный вариант остается на пике популярности уже несколько сезонов подряд.
Овсяное молоко
Ногти цвета овсяного молока.
Источник: instagram.com/bio_sculpture_official
Это главный нейтральный фаворит осени. Это теплый кремовый нюд с карамельно-бежевыми нотками, который подходит к любому тону кожи и всегда выглядит чисто и изысканно.
Мягкий мох
Маникюр "мягкий мох".
Источник: instagram.com/nailsxtiana
Это спокойный, натуральный зеленый оттенок с нежными серыми и желтоватыми подтонами. Он заменил привычные изумрудные краски, придавая маникюру особый природный шарм.
Черное стекло
Темные стеклянные ногти.
Источник: instagram.com/daria_volynetss
Это глубокий черный цвет с полупрозрачным "желейным" финишем. Такое покрытие смягчает темный цвет и делает маникюр загадочным, но не перегруженным.
Пудровый розовый маникюр
Пудровые ногти.
Источник: instagram.com/inspo.nails_s
Это приглушенный розовый оттенок с пепельно-бежевым подтоном. Он выглядит значительно изысканнее и романтичнее традиционных ярких летних вариантов.
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