Макияж из 2000-х громко вернулся в моду: как быть в тренде

Трендовый макияж из 2000-х снова в моде.

Мода начала 2000-х продолжает набирать популярность, и на этот раз бьюти-тренды вернули нам один из самых узнаваемых приемов того времени. Черный карандаш для глаз, которым когда-то щедро подводили нижние веки, снова стал фаворитом визажистов.

Осенью 2026 года такой макияж можно увидеть на модных показах, но теперь его предлагают носить несколько иначе – сдержаннее, элегантнее и с акцентом на естественность. Подробности – на сайте Myself.

Какой макияж глаз снова стал популярным

Одним из главных бьюти-трендов сезона осень-зима 2026/2027 стал Under-Eye-Kajal – макияж с темным карандашом, нанесенным вдоль нижнего века.

В начале 2000-х этот прием был чрезвычайно популярен. Четкие черные линии вокруг глаз создавали выразительный, несколько драматичный образ, который часто дополняли яркими тенями и блеском для губ.

Теперь модные дома возвращают эту знакомую технику на подиумы. Темная подводка нижнего века появилась, в частности, в образах моделей на показах Christian Cowan и Ashlyn.

Главное отличие современной интерпретации – возможность регулировать интенсивность макияжа. Он может быть как ярким и контрастным, так и почти незаметным, лишь слегка подчеркивая форму глаз.

Как правильно подводить нижнее веко

Чтобы повторить актуальный макияж, можно воспользоваться двумя основными техниками.

Первый вариант предполагает нанесение черного карандаша на водную линию нижнего века. Такой способ помогает создать насыщенный контур и сделать взгляд более выразительным.

Однако следует учитывать, что темная линия на внутреннем крае века может визуально уменьшать глаза. Кроме того, косметика в этой области иногда вызывает раздражение. Поэтому важно выбирать качественные средства, предназначенные для использования вблизи глаз, и не наносить их при появлении дискомфорта.

Второй способ – провести карандашом непосредственно под нижними ресницами, а затем слегка растушевать линию.

Благодаря плавному переходу макияж выглядит более деликатно, а глаза могут казаться визуально больше. Такая техника особенно хорошо подходит для повседневных образов.

При желании оба способа можно совместить, создав более насыщенный макияж с легким эффектом дымчатости.

Как сделать модный макияж более сдержанным

Любительницам минимализма необязательно пользоваться мягким карандашом и растушевывать его. Альтернативой станет тонкая подводка, нанесенная аккуратной линией вдоль нижнего края глаз.

Именно такой прием продемонстрировали визажисты на показе Ashlyn. Четкий темный контур стал главным акцентом образа, не требуя дополнительных ярких деталей.

Интересно, что макияж моделей дополнили черным маникюром в стиле Baby French – с тоненькими темными кончиками ногтей. Такое сочетание выглядит современно и в то же время напоминает об эстетике начала нового тысячелетия.

Если раньше темную подводку часто дополняли плотным тональным кремом, насыщенными тенями и блестящими губами, то современные визажисты советуют отказаться от избыточного количества косметики.

Сегодня основной акцент делают на глазах, оставляя остальную часть лица максимально естественной.

Для создания актуального образа понадобится всего несколько средств:

Легкий тональный крем или тонирующее дневное средство. Оно поможет выровнять цвет лица, не создавая эффекта маски.

Нежные румяна. Небольшого количества средства достаточно нанести на щеки и аккуратно растушевать кистью или пальцами.

Черный карандаш или подводка. Именно это средство станет главной деталью макияжа. Линию можно сделать четкой или слегка размытой.

Масло для губ с блеском. Оно придаст губам ухоженный вид и гармонично завершит образ.

Особенность такого макияжа заключается в его простоте. На создание образа не нужно тратить много времени, а результат подходит и для повседневных дел, и для вечернего выхода.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подобрать цвет помады под вашу внешность.