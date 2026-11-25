Календарь стрижек на декабрь: благоприятные дни

Декабрь – месяц преображений, ведь мы готовимся к рождественским праздникам и стремимся навести красоту, чтобы сиять в новогоднюю ночь. Однако многие женщины, записываясь в салон, сверяются не только со своим расписанием, но и с лунным календарем.

Существует мнение, что фазы Луны влияют на рост волос и их чувствительность к уходовым процедурам. Научного подтверждения у этого мнения нет, однако это суеверие никуда не исчезает, и многие находят ему подтверждение на собственном опыте. Поэтому, если вы придерживаетесь графика стрижек, основанного на лунном календаре, издание Cosmo.com.ua рассказало, когда лучше всего это сделать в декабре.

Фазы Луны в декабре 2026 года

В первую очередь, планируя поход на стрижку или окрашивание, нужно иметь в виду, в какой период какая фаза Луны будет длиться. В этом году в декабре они распределятся следующим образом:

убывающая Луна – 1-8 и 25-31 декабря;

– 1-8 и 25-31 декабря; новолуние – 9 декабря;

– 9 декабря; растущая Луна – 10-23 декабря;

– 10-23 декабря; полнолуние – 24 декабря.

Существует мнение, что успех... Источник: The Good Brigade Развернуть

Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания в декабре 2026 года

6-9 декабря. Последние дни убывающей фазы и новолуние считают неподходящим временем для радикальных перемен во внешности. Этот период символизирует завершение одного лунного цикла и переход к новому, поэтому эксперименты с длиной и цветом волос лучше отложить. Вместо сложного окрашивания или новой стрижки стоит выбрать питательную маску или процедуру для восстановления волос.

24 декабря. Во время полнолуния лунная энергия достигает пика. В астрологических традициях этот день связывают с повышенной эмоциональностью и переменчивым настроением. Поэтому его не советуют выбирать для кардинальной смены прически, окрашивания или перманентных процедур: результат может не оправдать ожиданий. Лучше ограничиться бережным уходом за волосами.

25-31 декабря. После полнолуния начинается убывающая фаза Луны, поэтому последнюю неделю года рекомендуют посвятить восстановлению волос. Согласно лунному календарю, в это время они растут медленнее. Поэтому тем, кто хочет отрастить длину, лучше перенести подравнивание кончиков на другую дату. Перед праздниками достаточно позаботиться об увлажнении и питании волос, а для укладки использовать термозащитные средства.

Лучшие дни для стрижки и окрашивания в декабре 2026 года

1-3 декабря. Первые дни этого месяца хорошо подходят для легкого обновления прически. Можно избавиться от секущихся кончиков, немного изменить форму стрижки или сделать процедуру, которая придаст волосам блеск и гладкость. Это удобный момент, чтобы подготовить их к праздникам без радикальных изменений.

Первые дни этого месяца хорошо подходят для легкого обновления прически. Можно избавиться от секущихся кончиков, немного изменить форму стрижки или сделать процедуру, которая придаст волосам блеск и гладкость. Это удобный момент, чтобы подготовить их к праздникам без радикальных изменений. 10-13 декабря. После новолуния наступает период растущей Луны, который традиционно ассоциируют с ростом и обновлением. В эти дни можно запланировать стрижку, особенно если давно хотелось попробовать другую форму. Также удачным выбором будет тонирование или окрашивание в оттенок, максимально приближенный к естественному цвету волос.

14-18 декабря. Этот отрезок месяца считают благоприятным для смены цвета. Можно освежить блонд, сделать темный оттенок более насыщенным, попробовать тонирование или добавить светлые пряди у лица. Кроме того, это хорошее время для салонного ухода, направленного на возвращение волосам мягкости, гладкости и естественного блеска.

Этот отрезок месяца считают благоприятным для смены цвета. Можно освежить блонд, сделать темный оттенок более насыщенным, попробовать тонирование или добавить светлые пряди у лица. Кроме того, это хорошее время для салонного ухода, направленного на возвращение волосам мягкости, гладкости и естественного блеска. 19-23 декабря. Эти дни называют одним из самых удачных периодов месяца для более смелых изменений образа. Растущую Луну традиционно считают благоприятной для стрижек, после которых волосы якобы быстрее отрастают, а также для обновления цвета. Можно запланировать новую форму прически, сложное окрашивание или перманентную процедуру – например, кератиновое выпрямление, если состояние волос позволяет ее делать.

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