Маникюр осенью.

Идеальное осеннее сочетание: модный вариант маникюра

Бордовый, шоколадный, темно-синий или оливковый — осенью хочется поэкспериментировать с насыщенными оттенками лака. Однако в этом сезоне вовсе не обязательно выбирать только один цвет.

В моду входит маникюр Color Block, который позволяет сочетать несколько оттенков в одном дизайне. Такой вариант подходит и поклонницам сдержанной классики, и тем, кто любит яркие акценты. Подробнее о тренде рассказывает немецкое издание Myself.

Color Block — маникюр, сочетающий несколько цветов

Трендовый маникюр. Источник: Instagram, @avrnailswatches

Техника колорблокинга давно известна в мире моды. Ее главный принцип — сочетание разных цветов в четко очерченных блоках. Теперь этот прием активно используют и в дизайне ногтей.

Особенность такого маникюра заключается в том, что два или более оттенка образуют единую композицию. Например, каждый ноготь можно покрыть лаком другого цвета или разделить ногтевую пластину на несколько контрастных участков.

При этом не обязательно выбирать яркую палитру. Для сдержанного осеннего маникюра прекрасно подойдут коричневый, бежевый, винный и приглушенный зеленый. А тем, кто любит смелые решения, стоит попробовать сочетание синего с оранжевым или бордового с розовым.

Еще одна интересная интерпретация тренда — цветной френч. Вместо традиционной белой полоски кончики ногтей можно украсить двумя контрастными оттенками или создать асимметричные цветные блоки.

Как сделать модный осенний маникюр дома

Повторить дизайн Color Block можно самостоятельно. Для этого понадобятся несколько лаков, тонкая кисточка и прозрачное покрытие для закрепления результата.

Подготовьте ногти. Придайте им желаемую форму с помощью пилочки, очистите ногтевую пластину и нанесите базовое покрытие. Создайте первый цветной блок. Заранее определите, как будут располагаться оттенки. Нанесите первый лак только на выбранную часть ногтя. Для аккуратной границы можно воспользоваться тонкой кисточкой. Добавьте другие оттенки. Дождитесь высыхания первого слоя, а затем закрасьте соседний участок другим цветом. Повторите на остальных ногтях, меняя комбинации и расположение блоков. Закрепите результат. Когда все слои полностью высохнут, нанесите прозрачный топ с глянцевым эффектом. Он поможет выровнять поверхность и продлить стойкость маникюра.

Какой ошибки следует избегать

Трендовый маникюр. Источник: Instagram, @brushedbyb_

При создании многоцветного дизайна может возникнуть желание сначала полностью покрыть ноготь светлым лаком, а затем нанести поверх него более темный оттенок.

Однако специалисты не рекомендуют так поступать. Если верхний слой недостаточно плотный, нижний цвет может просвечивать и изменять конечный оттенок.

Чтобы цвета оставались чистыми, лучше наносить каждый лак непосредственно на отдельный участок ногтевой пластины, не перекрывая соседние блоки.

Главное преимущество Color Block — свобода экспериментов. Можно выбрать два близких оттенка для повседневного маникюра или сочетать несколько контрастных цветов для более выразительного дизайна.

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