Гардероб для минималиста: какие вещи должны быть у каждой модницы на зиму

Зимний гардероб не обязательно должен состоять из десятков свитеров, курток и брюк. Чтобы выглядеть стильно даже в морозную погоду, достаточно нескольких универсальных вещей, которые легко сочетаются между собой. Именно на этом принципе основан минимализм в моде – продуманные покупки, практичность и отсутствие лишних деталей.

Myself рассказывает, какие пять вещей помогут создать стильный зимний гардероб без лишних затрат и постоянного обновления одежды. Такие элементы остаются актуальными независимо от мимолетных трендов.

Сапоги, которые подойдут почти ко всему

Обувь способна полностью изменить характер образа, поэтому для минималистичного гардероба особенно важно выбрать универсальную пару. Самым практичным решением станут классические сапоги черного или коричневого цвета. Они гармонично сочетаются с джинсами, юбками, трикотажными платьями и длинными пальто.

Стоит обратить внимание на модели без чрезмерного декора, массивных украшений и ярких деталей. Лаконичный дизайн позволит носить такую обувь несколько сезонов. Для зимы важно также учитывать качество утепления, водостойкость материала и наличие подошвы, обеспечивающей хорошее сцепление со скользкими поверхностями.

Водолазка – основа многослойных образов

Одна из самых полезных вещей в холодное время года – свитер с высоким воротом. Он защищает шею от холода и легко сочетается с другими элементами одежды. Водолазку можно носить отдельно с джинсами или классическими брюками, а также под жакетом, кардиганом или пальто. Особенно удачно в минималистичный гардероб вписываются модели из шерсти, кашемира или качественных смесовых тканей.

Что касается цветов, универсальными остаются молочный, серый, черный и шоколадный. В то же время одна яркая водолазка может стать интересным акцентом в сдержанном зимнем образе.

Теплая куртка без лишнего объема

Качественная верхняя одежда – одна из важнейших составляющих зимнего гардероба. Именно поэтому к выбору куртки стоит отнестись особенно внимательно. Современные пуховики могут быть одновременно теплыми, легкими и элегантными. Благодаря продуманному крою они не всегда создают эффект громоздкого силуэта, даже если надеть под них объемный свитер.

Для минималистичного стиля отлично подойдут стеганые модели с простыми линиями, без крупных логотипов и излишней отделки. Лучше отдавать предпочтение цветам, которые уже преобладают в вашем гардеробе. Это позволит легко сочетать куртку с разной обувью и аксессуарами. При выборе также важно учитывать качество утеплителя, защиту от ветра и температурные условия, для которых предназначена модель.

Трикотажное платье для комфорта и элегантности

Минимализм вовсе не означает отказ от женственных образов. Напротив, правильно подобранное трикотажное платье может стать одной из самых универсальных вещей зимнего сезона. Оно сочетает практичность свитера с элегантностью классического наряда, поэтому подходит как для повседневных дел, так и для встреч или работы. Особенно актуальными остаются модели прямого кроя, платья миди и варианты с высоким воротом.

В холодную погоду их можно сочетать с плотными колготками, легинсами и высокими сапогами. А с помощью ремня или лаконичных украшений легко сделать образ более нарядным. Главное – выбрать фасон, который не сковывает движения и гармонично сочетается с верхней одеждой.

Джинсы, которые не выходят из моды

Сложно представить повседневный гардероб без джинсов. Они остаются универсальным решением независимо от сезона и позволяют создавать как расслабленные, так и более сдержанные образы. Для минималистичного стиля стоит присмотреться к моделям прямого кроя или классическим узким джинсам, если именно такой фасон вам нравится.

Темно-синий, графитовый и черный деним особенно удобен для зимних сочетаний. Такие джинсы можно носить с водолазкой, объемным свитером, коротким пуховиком или длинным пальто. Важно, чтобы модель хорошо сидела по фигуре и соответствовала вашему образу жизни. Ведь главное преимущество базовой одежды – возможность носить ее часто, создавая разные комбинации.

Почему минимализм не означает только черный и бежевый

Распространено мнение, что минималистичный гардероб обязательно должен состоять исключительно из нейтральных оттенков. На самом деле главное правило этого стиля – не отсутствие цвета, а гармоничное сочетание вещей. Даже насыщенный красный, зеленый или синий могут органично вписаться в лаконичный образ, если использовать их продуманно. Например, яркий свитер прекрасно дополнит темные джинсы и классические сапоги. А цветное платье станет центральным элементом образа, если сочетать его со сдержанной верхней одеждой.

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