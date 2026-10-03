Фалаяж: как сделать модное осеннее окрашивание

Осенняя смена погоды сказывается и на нашей внешности – цвет лица становится не таким свежим, а волосы тускнеют и теряют часть блеска. К счастью, вернуть шевелюре силу поможет модное осенью 2026 года окрашивание под названием фалаяж.

Его секрет заключается в том, что пряди теплых оттенков создают уютные осенние акценты в волосах и возвращают им желанное сияние. Чем фалаяж отличается от классического балаяжа и как выполнить его правильно, разбиралось издание Myself.

Что такое фалаяж

Фалаяж виконується у відтінк... Источник: Instagram / @jarahm Развернуть

Название техники образовано из двух слов: английского fall (осень) и balayage (балаяж). Фактически это осенняя вариация всем известного окрашивания, однако вместо очень светлых или холодных прядей в волосы мягко добавляют теплые нюансы. Особенно выигрышно смотрятся оттенки карамели, меда, спелого зерна, меди или каштана. Переходы при этом остаются плавными и размытыми, поэтому результат совсем не похож на классическое мелирование.

Фалаяж и балаяж – в чем между ними разница

Самое главное отличие заключается в цветовой палитре. Традиционный балаяж может быть холодным, пепельным, очень светлым или теплым. В фалаяже же делается осознанный акцент исключительно на теплых тонах, которые ассоциируются с осенью. Так, темные волосы приобретают карамельные отблески, а светлые благодаря медовым или золотистым нюансам выглядят мягче и теплее.

Кому подходит фалаяж

Главный плюс фалаяжа заключается в его универсальности: технику легко адаптировать под любой исходный цвет волос. Блондинкам идеально подойдут медовые и золотистые тона. Темно-русые и светло-каштановые волосы благодаря карамели и теплому шоколаду приобретут глубину. На темно-каштановых волосах эффектно смотрятся оттенки спелого каштана, меди или глубокой карамели.

Впрочем, выбор идеального оттенка зависит еще и от подтона кожи. Поэтому перед визитом к колористу стоит сохранить несколько референсов с желаемым результатом.

Почему фалаяж идеально подходит для осени

Зірки обирають фалаяж, щоб н... Источник: Instagram / @colorbymattrez Развернуть

Летом нам по душе выгоревшие на солнце, максимально светлые пряди. Осенью же естественно хочется, чтобы цвет волос был более насыщенным, глубоким и теплым.

Фалаяж становится отличным решением, ведь для обновления образа не придется радикально перекрашивать всю шевелюру. Всего несколько теплых акцентов способны мгновенно освежить прическу и придать ей осеннее настроение.

Сложно ли ухаживать за балаяжем

Поскольку при технике балаяж растяжка цвета делается мягко и не от самого корня, отрост волос выглядит естественно и не бросается в глаза так сильно, как после обычного окрашивания.

Впрочем, полностью забывать об уходе все же не стоит. Теплые и особенно рыжеватые пигменты имеют свойство вымываться со временем. Сохранить цвет сочным и свежим помогут специальные средства для окрашенных волос и периодическое тонирование или глоссинг в салоне.

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