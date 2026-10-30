Челка из 70-х снова в моде: ее очень легко укладывать

Осень часто вдохновляет на перемены во внешности, однако для обновления образа совсем не обязательно кардинально менять прическу или красить волосы. Иногда достаточно лишь немного подстричь пряди у лица, чтобы выглядеть совсем иначе.

Этой осенью снова становится популярной челка, которая была особенно модной в 1970-х годах. Как пишет Myself, ее главные преимущества – естественность, универсальность и простота укладки.

Какая челка вернулась в моду

Челка в стиле Джейн Биркин. Источник: Instagram, @valeriaferreiramakeup

Речь идет о Birkin Bangs – челке в стиле Джейн Биркин, британско-французской актрисы и певицы, ставшей одной из икон стиля 1960–1970-х годов.

Его особенность заключается в легких, слегка неровных прядях, которые обычно доходят до бровей. В отличие от густой челки с идеально ровным срезом, этот вариант выглядит мягче и не создает впечатления чрезмерной укладки.

Главный принцип Birkin Bangs – непринужденность. Пряди могут немного разделяться, спадать на лоб и естественно двигаться. Именно поэтому прическа ассоциируется с французским стилем, в котором ценят простоту и элегантность.

Кому подойдет челка в стиле Джейн Биркин

Челка в стиле Джейн Биркин. Источник: Instagram, @gitabass

Одно из преимуществ этой прически – возможность адаптировать ее к разным чертам лица. Важно лишь правильно подобрать длину и густоту прядей.

Круглое лицо. Лучше выбирать слегка удлиненную челку с прядями, которые плавно переходят в волосы по бокам.

Вытянутое лицо. Гармонично будет смотреться более густой вариант, частично прикрывающий лоб.

Гармонично будет смотреться более густой вариант, частично прикрывающий лоб. Квадратное лицо. Мягкие, слегка прореженные пряди помогут визуально смягчить выразительные черты.

Такая прическа требует минимум усилий на прямых или слегка волнистых волосах. Обладательницам кудрей тоже можно попробовать Birkin Bangs, однако стоит учитывать, что после высыхания завитки поднимаются, поэтому длину челки нужно подбирать с учетом естественной текстуры волос.

Как правильно укладывать модную челку

Для ежедневной укладки не понадобится много косметических средств или специальных инструментов. Достаточно фена и небольшой круглой щетки.

После мытья челку следует осторожно подсушить, направляя воздух так, чтобы пряди ложились в нужном направлении. Важно не подкручивать кончики слишком сильно, иначе прическа потеряет характерную легкость.

Если волосы быстро жирнеют у корней, можно воспользоваться небольшим количеством сухого шампуня. При этом тяжелых масел, воска и чрезмерного количества средств для фиксации лучше избегать, поскольку они могут утяжелять пряди.

Особенно удобна эта челка осенью, когда приходится носить головные уборы. Даже если волосы примялись под шапкой, вернуть им объем можно с помощью расчески и сухого шампуня.

Как часто нужно подстригать челку

Поскольку Birkin Bangs обычно заканчивается на уровне бровей, волосы постепенно начинают спадать на глаза. Чтобы поддерживать желаемую длину, парикмахеры советуют обновлять стрижку примерно раз в 4–6 недель.

Однако у этого варианта есть еще одно преимущество: даже когда челка отрастает, она не теряет привлекательности. Более длинные пряди можно разделить посередине или зачесать набок, постепенно превращая прическу в удлиненную челку, обрамляющую лицо.

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