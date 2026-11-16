Красное вино, лиловый бархат и не только: 7 трендовых осенних дизайнов ногтей в горошек
Трендовый маникюр.
Источник: Instagram, @disseynails, @myprettyset. Коллаж OBOZ.UA
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Маникюр в горошек, который ассоциируется с ретромодой, снова оказался среди популярных трендов. Этой осенью мастера предлагают отойти от привычных сочетаний белого и черного и экспериментировать с насыщенными винными оттенками, металлическими акцентами и необычными узорами.
Как пишет InStyle, горошек можно сочетать с французским маникюром, анималистичными принтами, блестками и разнообразными текстурами. Издание собрало подборку стильных дизайнов, среди которых есть как сдержанные варианты, так и яркие композиции.
Максимализм в нейтральных оттенках
Максимализм в нейтральных оттенках.
Источник: Instagram, @disseynails
Один из самых интересных вариантов сезона сочетает коричневый, черный, белый и серо-бежевый оттенки.
Особенность такого маникюра – смешение разных узоров. На одних ногтях можно нарисовать аккуратный горошек, а на других – полоски. Несмотря на большое количество деталей, благодаря спокойной палитре композиция остается гармоничной.
Горошек в стиле далматинца
Горошек в стиле далматинца.
Источник: Instagram, @myprettyset
Анималистические принты продолжают вдохновлять мастеров маникюра. На этот раз в центре внимания – пятна, напоминающие окрас далматинца.
Такой рисунок особенно интересно сочетается с французским маникюром. Вместо обычного белого кончика ногтя можно использовать контрастный пятнистый принт. Дизайн выглядит оригинально, но при этом остается достаточно сдержанным для повседневного образа.
Хромированный горошек
Хромированный горошек.
Источник: Instagram, @myprettyset
Любительницам блестящего маникюра стоит обратить внимание на металлические акценты. В основе этого дизайна – классический френч, дополненный маленькими хромированными точками. Металлический блеск создает интересный контраст с нежной основой, придавая ногтям изысканность.
Такой вариант подойдет тем, кто хочет попробовать необычный нейл-арт, но не готов полностью покрывать ногти блестящим лаком.
Черепаховый принт
Черепаховый принт.
Источник: Instagram, @byshelley
Еще одна тенденция – сочетание нескольких разных дизайнов в одном маникюре. Насыщенные коричневые оттенки, горошек в стиле панциря черепахи, изящные цветы и французский маникюр создают интересную осеннюю композицию.
Секрет такого оформления заключается в гармоничном подборе цветов. Теплая коричневая палитра объединяет разные узоры, поэтому даже насыщенный деталями маникюр не кажется хаотичным.
Красное вино
Красное вино.
Источник: Instagram, @az.naildesigns
Глубокий винно-красный оттенок остается одним из самых эффектных цветов осеннего маникюра. В этом дизайне его сочетают с мерцающим покрытием "кошачий глаз", принтом под крокодиловую кожу, горошком и французским маникюром.
Отдельные ногти можно оставить однотонными, чтобы уравновесить более сложные элементы. Такое сочетание создает выразительный маникюр, который особенно гармонично дополнит осенние образы.
Горошек с драгоценными акцентами
Если хочется чего-то праздничного, стоит попробовать маникюр, украшенный декоративными камнями. Для этого дизайна предлагают длинные ногти квадратной формы с классическим френчем и черными точками. Дополнительную выразительность придают небольшие группы разноцветных стразов.
Сочетание простого геометрического узора и блестящего декора делает маникюр нарядным. Особенно эффектно он будет дополнять вечерние образы.
Ретрополоски с белым горошком
Ретрополоски с белым горошком.
Источник: Instagram, @pressed.byp
Завершает подборку маникюр, вдохновленный эстетикой ретро. Его главная особенность – сочетание черных, оливковых и бордовых полосок с четкими белыми точками. Основой служит французский маникюр на ногтях миндалевидной формы.
Контрастные узоры добавляют дизайну игривости, а приглушенные осенние цвета делают его особенно актуальным для прохладного сезона.
OBOZ.UA предлагает узнать, какие темные цвета маникюра актуальны этой осенью.
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