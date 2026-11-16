Красное вино, лиловый бархат и не только: 7 трендовых осенних дизайнов ногтей в горошек

Маникюр в горошек, который ассоциируется с ретромодой, снова оказался среди популярных трендов. Этой осенью мастера предлагают отойти от привычных сочетаний белого и черного и экспериментировать с насыщенными винными оттенками, металлическими акцентами и необычными узорами.

Как пишет InStyle, горошек можно сочетать с французским маникюром, анималистичными принтами, блестками и разнообразными текстурами. Издание собрало подборку стильных дизайнов, среди которых есть как сдержанные варианты, так и яркие композиции.

Максимализм в нейтральных оттенках

Максимализм в нейтральных оттенках. Источник: Instagram, @disseynails

Один из самых интересных вариантов сезона сочетает коричневый, черный, белый и серо-бежевый оттенки.

Особенность такого маникюра – смешение разных узоров. На одних ногтях можно нарисовать аккуратный горошек, а на других – полоски. Несмотря на большое количество деталей, благодаря спокойной палитре композиция остается гармоничной.

Горошек в стиле далматинца

Горошек в стиле далматинца. Источник: Instagram, @myprettyset

Анималистические принты продолжают вдохновлять мастеров маникюра. На этот раз в центре внимания – пятна, напоминающие окрас далматинца.

Такой рисунок особенно интересно сочетается с французским маникюром. Вместо обычного белого кончика ногтя можно использовать контрастный пятнистый принт. Дизайн выглядит оригинально, но при этом остается достаточно сдержанным для повседневного образа.

Хромированный горошек

Хромированный горошек. Источник: Instagram, @myprettyset

Любительницам блестящего маникюра стоит обратить внимание на металлические акценты. В основе этого дизайна – классический френч, дополненный маленькими хромированными точками. Металлический блеск создает интересный контраст с нежной основой, придавая ногтям изысканность.

Такой вариант подойдет тем, кто хочет попробовать необычный нейл-арт, но не готов полностью покрывать ногти блестящим лаком.

Черепаховый принт

Черепаховый принт. Источник: Instagram, @byshelley

Еще одна тенденция – сочетание нескольких разных дизайнов в одном маникюре. Насыщенные коричневые оттенки, горошек в стиле панциря черепахи, изящные цветы и французский маникюр создают интересную осеннюю композицию.

Секрет такого оформления заключается в гармоничном подборе цветов. Теплая коричневая палитра объединяет разные узоры, поэтому даже насыщенный деталями маникюр не кажется хаотичным.

Красное вино

Красное вино. Источник: Instagram, @az.naildesigns

Глубокий винно-красный оттенок остается одним из самых эффектных цветов осеннего маникюра. В этом дизайне его сочетают с мерцающим покрытием "кошачий глаз", принтом под крокодиловую кожу, горошком и французским маникюром.

Отдельные ногти можно оставить однотонными, чтобы уравновесить более сложные элементы. Такое сочетание создает выразительный маникюр, который особенно гармонично дополнит осенние образы.

Горошек с драгоценными акцентами

Если хочется чего-то праздничного, стоит попробовать маникюр, украшенный декоративными камнями. Для этого дизайна предлагают длинные ногти квадратной формы с классическим френчем и черными точками. Дополнительную выразительность придают небольшие группы разноцветных стразов.

Сочетание простого геометрического узора и блестящего декора делает маникюр нарядным. Особенно эффектно он будет дополнять вечерние образы.

Ретрополоски с белым горошком

Ретрополоски с белым горошком. Источник: Instagram, @pressed.byp

Завершает подборку маникюр, вдохновленный эстетикой ретро. Его главная особенность – сочетание черных, оливковых и бордовых полосок с четкими белыми точками. Основой служит французский маникюр на ногтях миндалевидной формы.

Контрастные узоры добавляют дизайну игривости, а приглушенные осенние цвета делают его особенно актуальным для прохладного сезона.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие темные цвета маникюра актуальны этой осенью.