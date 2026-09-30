Станьте звездой: 5 осенних трендов, которые сделают ваш гардероб идеальным

Осенний гардероб не обязательно полностью обновлять каждый сезон. Достаточно нескольких актуальных вещей, которые легко сочетаются с базовой одеждой и придают образам современный акцент.

Осенью 2026 года дизайнеры и модные бренды делают ставку на выразительные фактуры, высокие воротники, клетчатые принты и аксессуары, способные преобразить даже самый простой образ. Myself обнародовали пять трендов, на которые стоит обратить внимание.

Куртки с высоким воротником

Куртки з високим коміром Источник: myself.de

Один из самых заметных трендов сезона — funnel neck jackets, то есть куртки с высоким воротником, плотно облегающим шею.

Такие модели сочетают в себе практичность и сдержанную элегантность. Осенью особенно актуальны кожаные куртки и шерстяные бомберы с высоким воротником.

Носить их можно по-разному: с широкими джинсами и лоферами, классическими брюками или даже обувью на каблуке. К тому же покупать новую вещь не обязательно. Если у вашей куртки достаточно широкий воротник, попробуйте поднять его — иногда этого достаточно, чтобы создать модный силуэт.

Фактура под крокодиловую кожу

Анималистические принты остаются в моде, но в этом сезоне на первый план выходит не леопард, а фактура под крокодиловую кожу.

Она особенно уместно смотрится в аксессуарах: сумках, клатчах, ремнях и обуви. Такой материал придает образу фактурности, но не перегружает его.

Особенно эффектно аксессуары под крокодиловую кожу сочетаются с базовой одеждой нейтральных оттенков. А если хочется сделать образ ярче, можно выбрать бордовую, красную или шоколадную сумку.

Лоферы со складками

Лофери зі складками Источник: myself.de

Классические лоферы не выходят из модных подборок уже несколько сезонов, однако осенью 2026 года актуальными стали модели с мягкими складками и собранной кожей. Лучше всего такие лоферы сочетаются с прямыми джинсами, костюмными брюками, юбками миди и объемными жакетами.

Главное — обращать внимание не только на дизайн, но и на материал. Мягкая кожа будет более комфортной для повседневной носки, тогда как слишком жесткие модели могут натирать ноги.

Клеточка

Клітинка Источник: myself.de

Еще один крупный тренд осени — клетчатый принт. В клетку могут быть рубашки, брюки, пальто, юбки и даже целые костюмы. Тем, кто не готов сразу надеть клетчатый total look, можно начать с аксессуаров.

Самый простой вариант — шарф в клетку. Он легко освежает однотонный осенний образ и хорошо сочетается с пальто, тренчами и кожаными куртками.

Также клетчатую рубашку можно не только носить обычным способом, но и завязать на талии. Такой приём сделает даже базовый комплект из джинсов и футболки более интересным.

Замша

Замша была одним из главных материалов прошлого сезона и осенью 2026 года не теряет популярности. Особенно актуальными остаются замшевые сумки, сапоги, жакеты, юбки и куртки. На подиумах можно увидеть даже цельные образы, созданные из этого материала.

Самые популярные оттенки — коричневый, карамельный, шоколадный, бежевый и темно-бордовый.

В то же время замша требует тщательного ухода. Она чувствительна к влаге и грязи, поэтому перед ношением её желательно обработать специальным защитным средством.

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