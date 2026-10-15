Антирумяна: как сделать модный макияж этой осенью
Макияж без румян.
Источник: pexels.com/@olly
Среди актуальных бьюти-трендов осени особое внимание привлекает макияж с едва заметным оттенком на щеках. Вместо насыщенных розовых и персиковых румян визажисты и поклонники естественного образа предлагают использовать бежевые, розово-коричневые и сиреневые оттенки.
Такой подход получил название "антирумяна" (Anti-Blush) и стал популярным благодаря социальным сетям. Как отмечает myself.de, главная идея тренда заключается в том, чтобы деликатно подчеркнуть скулы, сохранить естественный вид кожи и сделать макияж почти незаметным.
Что такое "антирумяна"
На самом деле этот тренд предполагает иной подход к работе с цветом: вместо яркого румянца используются оттенки, гармонично сочетающиеся с естественным тоном кожи.
В отличие от традиционного макияжа с выразительными розовыми или персиковыми щеками, антирумяна не должны сразу привлекать внимание.
Что такое антирумяна.
Источник: instagram.com/ninapark
Бежевые, приглушенные розово-коричневые и нежные сиреневые оттенки помогают создать мягкий эффект, будто кожа имеет естественный цвет и легкое сияние.
Популярности этому направлению способствовали социальные сети. Тенденция заинтересовала тех, кто предпочитает минималистичный макияж и хочет избежать чрезмерно выразительных цветовых акцентов на лице.
Антирумяна особенно уместны для повседневного образа. Они сочетаются с легким тональным покрытием, натуральным макияжем глаз и помадой нюдового оттенка, а также могут стать альтернативой классическим румянам для тех, кто считает их слишком яркими.
Как подобрать оттенок и правильно нанести антирумяна
Как наносить антирумяна.
Источник: instagram.com/ninapark
Чтобы макияж выглядел естественно, важно учитывать не только общий тон кожи, но и ее подтон. Слишком темный или теплый продукт может создавать заметное пятно, тогда как неудачный светлый оттенок на более темной коже иногда приобретает сероватый оттенок.
- Светлая кожа: лучше всего подойдут нежно-розовые, светлые розово-коричневые и деликатные персиковые оттенки. Они освежают лицо, не создавая слишком яркого румянца.
- Кожа среднего тона: стоит обратить внимание на приглушенные розовые, сиреневые и нюдовые цвета. Для более теплого макияжа можно попробовать мягкие терракотовые оттенки.
- Загорелая кожа: карамельные , розово-коричневые и терракотовые тона помогут деликатно подчеркнуть скулы и сохранить естественную глубину цвета лица.
Важно выбирать достаточно насыщенный цвет, чтобы он не выглядел бледным или пепельным.
В то же время эти рекомендации не являются строгими правилами. Окончательный выбор зависит от подтона кожи, желаемого эффекта и освещения, при котором вы будете носить макияж.
Как наносить антирумяна, чтобы получить естественный эффект
Как наносить антирумяна, что...
Источник: instagram.com/ninapark
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Главное правило этого тренда – умеренность. Чтобы цвет не превратился в броское пятно, лучше начинать с минимального количества средства и постепенно добавлять его по мере необходимости.
- Сначала нанесите небольшое количество румян на щеки или вдоль скул.
- Тщательно растушуйте средство кистью, спонжем или пальцами, уделяя особое внимание краям нанесения.
- Цвет должен плавно переходить в тон кожи, без четких границ и резких контрастов.
- Для легкого визуального акцента можно растушевать продукт в направлении к вискам. Такой способ помогает сделать макияж более гармоничным и деликатно подчеркнуть рельеф лица.
- Остальной макияж лучше сделать сдержанным. Легкое тональное средство, тушь для ресниц и помада естественного оттенка поддержат общую концепцию и не будут отвлекать внимание от свежего вида кожи.
Какие румяна выбрать
Текстура продукта также влияет на конечный результат. Для тренда "антирумяна" можно использовать разные форматы, главное – контролировать насыщенность цвета и обеспечить равномерное растушевывание.
- Кремовые румяна хорошо подходят для создания мягкого, естественного финиша. Их удобно наносить пальцами или спонжем, а на сухой коже такая текстура часто выглядит особенно комфортно.
- Жидкие румяна позволяют создать легкое цветное покрытие, однако некоторые формулы обладают высокой пигментацией. Поэтому стоит начинать с небольшой капли и при необходимости добавлять продукт.
- Пудровые румяна удобны для нанесения кистью и могут быть удачным вариантом для жирной кожи.
Для эффекта "антирумяна" лучше выбирать средства с умеренной пигментацией, которые легко растушевываются.
OBOZ.UA также писал о популярном тренде макияжа "сэндвич с румянами".
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