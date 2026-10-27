Абсолютный хит: какой стиль одежды выбрать осенью и зимой

Мода сезона осень-зима 2026/2027 возвращает в гардероб элегантность, практичность и неожиданные детали. Одним из самых заметных трендов стал стиль, вдохновленный верховой ездой, ковбойской эстетикой и загородной жизнью.

Дизайнеры предлагают сочетать высокие сапоги, классические жакеты, кожаные аксессуары и одежду с изображением лошадей. Как пишет Interia, это направление уже покорило мировые подиумы и, по прогнозам модных экспертов, будет оставаться актуальным как минимум до весны 2027 года.

Какой стиль одежды будет модным осенью и зимой 2026/2027

Ковбойский стиль. Источник: Создано с помощью ИИ

Главным модным открытием сезона стал конный стиль, или equestrian style, который сочетает элементы традиционной одежды для верховой езды с современными повседневными вещами.

Его характерные особенности – высокие сапоги, приталенные жакеты, узкие брюки, ремни с массивными пряжками, кожаные аксессуары и платки. Особую популярность приобрели также принты с изображением лошадей и декоративные элементы в форме подков.

Модные блогерши популяризировали образы в стиле cowgirl core, вдохновленные американскими ранчо, кантри-музыкой и культурой Дикого Запада. Свою роль сыграл и популярный сериал "Йеллоустоун", который привлек внимание к ковбойским сапогам, шляпам, кожаной одежде и вещам с бахромой.

Интересно, что 2026-й по китайскому календарю является годом Огненной Лошади. Этот символ ассоциируется со свободой, смелостью, независимостью и движением, что стало дополнительным источником вдохновения для дизайнеров.

Как мировые бренды обыграли новый тренд

Ковбойский стиль. Источник: Создано с помощью ИИ

Одной из самых ярких поклонниц конной эстетики стала дизайнер Стелла Маккартни. Для презентации коллекции осень-зима 2026/2027 она выбрала манеж в Париже, подчеркнув связь моды с верховой ездой.

На подиуме появились модели в высоких сапогах, жакетах с выразительной линией плеч и элегантных костюмах. Даже приглашения на показ поддерживали общую концепцию – их украшали маленькие игрушечные лошадки.

Модный дом Chloé также обратился к конной тематике. В коллекции появились узкие брюки, высокие сапоги, блейзеры и необычные ремни с декоративными деталями, напоминающими силуэты лошадей.

Бренд Celine сделал акцент на сдержанной элегантности. Дизайнеры предложили сочетать однотонные жакеты с бриджами, а образы дополнять шелковыми платками с рисунками подков.

Ralph Lauren представил собственное видение тренда, используя ковбойские шляпы, классические костюмы, деним и высокие сапоги.

Отдельного внимания заслуживает Hermès, для которого конная тематика давно стала частью фирменного стиля. История бренда началась с изготовления конской сбруи, поэтому мотивы седел, уздечек и других аксессуаров для верховой езды регулярно появляются в его коллекциях.

Как носить конный стиль осенью и зимой

Чтобы поддержать модный тренд, совсем не обязательно полностью менять гардероб. Достаточно добавить несколько характерных деталей к привычным образам.

Высокие сапоги и узкие брюки. Классическое сочетание, которое можно дополнить объемным свитером или приталенным жакетом.

Классическое сочетание, которое можно дополнить объемным свитером или приталенным жакетом. Ковбойские сапоги и джинсы. Практичный вариант для повседневного гардероба, который хорошо смотрится с кожаной курткой или длинным пальто.

Практичный вариант для повседневного гардероба, который хорошо смотрится с кожаной курткой или длинным пальто. Жакеты мужского кроя. Особенно актуальны модели коричневых, бежевых, серых и темно-зеленых оттенков.

Особенно актуальны модели коричневых, бежевых, серых и темно-зеленых оттенков. Ремни и кожаные аксессуары. Массивные пряжки, сумки с бахромой и перчатки помогут добавить образу характер.

Одежда с изображением лошадей. Футболка, свитер или рубашка с таким принтом станет ненавязчивым способом приобщиться к тренду.

Футболка, свитер или рубашка с таким принтом станет ненавязчивым способом приобщиться к тренду. Шелковые платки. Аксессуары с изображением подков или конской амуниции можно повязать на шее или сумке либо использовать как украшение для волос.

Главное преимущество этого стиля – универсальность. Конная эстетика одинаково удачно сочетается с классической, повседневной и романтичной одеждой. Тем, кто не любит ярких экспериментов, достаточно ограничиться высокими сапогами или одним тематическим аксессуаром.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как носить модные в этом сезоне ботильоны с широким голенищем.