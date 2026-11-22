Безупречный вкус не подвластен времени. Причем речь идет не только о модном сезоне, но и о возрасте. Отметив 50-летие, элегантная и стильная женщина все равно остается элегантной и стильной и может служить ориентиром для других.

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Именно поэтому издание Who What Wear решило посмотреть на зимние образы звезд, чтобы ссоставить список главных трендов наступающего сезона. Среди них – элегантные жакеты, подчеркивающие фигуру, и одежда с изысканным декором.

Пальто в оперном стиле

Когда вечера и выходные окутывает унылая серая атмосфера, добавьте немного драматизма в свою верхнюю одежду с помощью тренда на оперный стиль. К этому театральному направлению относятся массивные колье и широкие пояса, но главным его украшением остается именно оперное пальто. Популяризировать этот тренд помог Коннер Айвз и его круг поклонниц, которые обожают его модели в стиле полукутюр. Среди них – Кендалл Дженнер, Гейли Бибер, Кейт Мосс и Лила Мосс. Такие пальто отличаются роскошью, пышностью и гарантированно будут собирать комплименты.

Золотые акценты

Не все то золото, что блестит, однако золотое сияние в этом сезоне точно в тренде. Когда-то его считали сомнительным выбором, ведь оно ассоциировалось с безвкусицей, рождественскими украшениями и дешевыми статуэтками, которые вручали на корпоративных вечеринках в конце года. Однако этой зимой золотой оттенок стремительно превратился в один из самых изысканных в гардеробе.

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Во многом это заслуга Энтони Ваккарелло, представившего свою последнюю коллекцию на посту креативного директора Saint Laurent. Сказался и его недавний выход на церемонию CFDA Awards, где дизайнер одел в золотистые наряды Зои Кравиц, Хейли Бибер, Розе и Аню Рубик. Однако он не единственный, кто увлекся этим оттенком. Золотой металлический блеск полюбила Памела Андерсон, которая сочетает одну роскошную блестящую вещь с несколькими базовыми, чтобы не выглядеть чрезмерно.

Платья поверх брюк

Все новое – хорошо забытое старое. Тренд на платья, надетые поверх брюк, может напомнить вам о кумирах подростков из 2000-х. Однако Трейси Эллис Росс показывает, что этот неоднозначный прием можно обыграть довольно изысканно. Главный секрет – заменить джинсы на свободные атласные брюки, а верхнюю часть образа уравновесить объемным жакетом. В таком наряде точно не будет ничего от звезды подросткового сериала Disney Channel. А накануне праздничного сезона трудно представить силуэт, который хотелось бы примерить больше.

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Юбки до колена

Когда Кайли Миноуг во время неожиданного выступления на вечеринке Chanel после показа коллекции Cruise 2026/27 в Сиднее спела Can't Get You Out Of My Head, возможно, она имела в виду именно роскошную юбку до колена, в которой появилась на мероприятии. Модная индустрия тоже не может выбросить этот силуэт из головы: похожие модели появились в коллекциях Calvin Klein, Jil Sander, Tory Burch, Toteme и других брендов. А в сочетании с мягким уютным кардиганом и модной двухцветной обувью простая юбка-карандаш приобретает особенно элегантный вид.

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Жакеты с баской

Наоми Уоттс сыграла Бейб Пейли – светскую львицу и модного редактора из Нью-Йорка – в сериале Райана Мерфи "Вражда: Капоте против лебедей". И похоже, изысканный стиль жительниц Верхнего Ист-Сайда до сих пор влияет на ее собственный гардероб. Архитектурный крой в сочетании с женственностью сделал жакет с баской одним из главных зимних трендов. Он подчеркивает талию, одновременно создавая объем в плечах, и хорошо сочетается с прямыми джинсами или кожаными брюками. Добавьте обувь на каблуках и любимую сумку с короткими ручками – и стильный образ готов.

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