Сделают вас стильной: лучшие прически для женщин 40+

Удачно подобранная прическа способна не только изменить внешность, но и подчеркнуть природную красоту и индивидуальность женщины. После 40 лет стоит обратить внимание на стрижки, которые придают волосам объем, подвижность и визуальную легкость.

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Особенно актуальными остаются многослойные варианты, прически средней длины и разновидности каре. Эксперты HOLA посоветовали 10 стильных стрижек, которые помогут освежить образ и найти вариант в соответствии с типом волос и личными предпочтениями.

Стрижка средней длины со слоями

Многослойная стрижка средней длины остается универсальным решением для женщин, которые не хотят кардинально укорачивать волосы. Мягкие слои создают дополнительный объем, придают прядям подвижность и делают прическу визуально легче. Волосы можно носить прямыми, укладывать волнами или собирать в прическу. Такой вариант особенно хорошо подходит тем, кто стремится освежить внешность без радикальных изменений.

Современная пикси

Пикси станет отличным выбором для женщин, готовых к заметному преображению. Короткие пряди открывают лицо, привлекают внимание к глазам и скулам и придают образу смелости. Благодаря правильной форме эта стрижка может выглядеть одновременно женственно, элегантно и современно. Особенно эффектно пикси сочетается с деликатным мелированием или светлыми акцентами в волосах.

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Длинные волосы со слоями

Женщинам, которые любят длинные волосы, необязательно отказываться от привычной длины ради нового образа. Многослойный срез помогает вернуть прическе объем, особенно если пряди стали тоньше и потеряли естественную подвижность. Такая форма красиво смотрится с легкими волнами, кудрями или в собранных прическах. Дополнительно освежить образ помогут светлые пряди, которые создают эффект естественных бликов.

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Стрижка с ровным срезом

Ровный срез – это лаконичная стрижка, которая особенно подходит обладательницам тонких и прямых волос. Благодаря одинаковой длине кончиков пряди кажутся гуще, а прическа выглядит аккуратной и ухоженной. Длину можно выбрать разную: от линии чуть ниже подбородка до плеч. Стрижка гармонично смотрится как с центральным, так и с боковым пробором.

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Стрижка гарсон

Гарсон – короткая стрижка с четкими линиями, которая подчеркивает черты лица и визуально открывает шею. Она сочетает сдержанную элегантность с несколько дерзким характером. В зависимости от укладки прическа может выглядеть непринужденно, с легкой растрепанностью прядей, или быть гладкой и утонченной. Еще одно преимущество гарсона – простота ежедневного ухода.

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Стрижка "Рейчел"

Стрижка "Рейчел", популяризированная Дженнифер Энистон в сериале "Друзья", не теряет актуальности и сегодня. Ее главная особенность – многослойные пряди, обрамляющие лицо и создающие дополнительный объем. Прическа придает волосам подвижность и делает образ свежее, не требуя значительного укорачивания длины. Лучше всего она подходит для прямых и слегка волнистых волос.

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Челка-шторка

Челка-шторка – один из самых простых способов изменить прическу без кардинальной стрижки. Ее пряди разделяют посередине и укладывают в разные стороны, мягко обрамляя лицо. Такой вариант помогает добавить образу нежности и визуально смягчить черты. Челка-шторка подходит разным типам волос и формам лица, а также не требует сложной ежедневной укладки.

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Удлиненное каре (лоб)

Удлиненное каре, известное как lob, – удачный компромисс для тех, кто хочет изменить прическу, но не готов к коротким волосам. Пряди обычно заканчиваются немного выше плеч, благодаря чему стрижка выглядит легкой и современной. Ее можно носить прямой, волнистой или собирать в хвост. Lob подходит практически для любого типа волос и легко адаптируется к разным стилям.

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Естественные кудри

Обладательницам кудрявых волос стоит выбирать стрижку, которая учитывает естественную форму локонов. Правильно распределенные слои помогают избежать чрезмерного объема снизу и характерного треугольного силуэта. Благодаря этому кудри выглядят более выразительными, упругими и ухоженными. Такая прическа позволяет подчеркнуть естественную текстуру волос без необходимости постоянно выпрямлять их.

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Классическое каре

Классическое каре длиной до линии подбородка – беспроигрышный вариант для женщин, которые ценят элегантность и практичность. Четкая форма подчеркивает линию челюсти и открывает шею, благодаря чему образ выглядит выразительнее. Стрижка хорошо подходит для прямых и волнистых волос и не требует сложной укладки. Ее можно дополнить боковым пробором или легкими волнами для более непринужденного образа.

OBOZ.UA предлагает узнать о прическах, которые стоит рассмотреть женщинам старше 60 лет.