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Измените образ без похода в салон: топ омолаживающих причесок

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read5 мин
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Измените образ без похода в салон: топ омолаживающих причесок
Чтобы омолодить образ, сделайте свою прическу менее строгой и более динамичной. Источник: Unsplash

Чтобы освежить внешний вид и визуально омолодить лицо, вовсе не обязательно бежать к парикмахеру за радикальной стрижкой или новым цветом волос. Иногда достаточно изменить расположение пробора, добавить объема у корней или выпустить несколько игривых прядей вдоль щек.

Как пишет издание Interia Kobieta, главный секрет омолаживающей прически заключается не в длине волос, а в том, как они обрамляют лицо. Мягкие линии, легкая небрежность и естественное движение смягчают черты лица, тогда как тугие, слишком гладкие и жесткие прически делают образ более строгим, чем могут добавить возраста. И вот пять причесок, которые точно подойдут вам.

Мягкие волны вместо идеально прямых волос

Измените образ без похода в салон: топ омолаживающих причесок

М'які природні хвилі додають об'єму та руху шевелюрі. Источник: Pixabay

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Легкие естественные волны – один из самых простых способов визуально освежить образ. Речь идет не о тугих мелких локонах, а о мягких изгибах, особенно тех, которые отклоняются от лица на уровне скул. Такой прием прекрасно смягчает выраженную линию нижней челюсти и визуально придает пышность волосам, которые с возрастом могут терять свой естественный объем.

Сделать такую прическу можно с помощью выпрямителя или плойки большого диаметра, накручивая пряди в разных направлениях и расчесывая их пальцами после остывания. Еще более простой вариант без нагрева – заплести слегка влажные волосы на ночь в нетугие косы. Главное – не забывать о термозащите, ведь пересушенные и тусклые волосы испортят весь эффект свежести.

Объемный хвост со свободными прядями у лица

Измените образ без похода в салон: топ омолаживающих причесок

Об'ємний хвіст краще доповнювати випущеними пасмами. Источник: Unsplash

Высокий или средний хвост может выглядеть очень современно и стильно в любом возрасте, если отказаться от тугого "зализанного" стиля. Перед тем как собрать волосы, стоит слегка приподнять их на макушке с помощью пальцев, сухого шампуня или специальной пудры для объема, а после фиксации резинкой – немного ослабить натяжение у корней.

Финальный и самый важный штрих – выпустить несколько тонких прядей у висков, которые можно слегка подкрутить. Они создадут мягкую рамку для лица и сгладят излишнюю строгость. Хотя слишком высокие и тугие хвосты временно "подтягивают" черты лица, отдавайте предпочтение более свободным вариантам, чтобы не навредить здоровью волос.

Мальвинка (полусобранные волосы) для открытого взгляда

Измените образ без похода в салон: топ омолаживающих причесок

Напівзібране волосся допомагає відкрити обличчя. Источник: Pexels

Это универсальная прическа для волос длиной от плеч и ниже, которая прекрасно открывает лицо. Достаточно собрать верхнюю часть прядей с боков и закрепить ее на затылке шпилькой, заколкой или резинкой, оставив остальные волосы свободно ниспадать. Открытые виски и легкий объем на макушке делают взгляд более выразительным, а внешний вид – отдохнувшим.

Современная "мальвинка" должна выглядеть непринужденно, поэтому не стоит стремиться к идеальной гладкости. Вы можете заранее подкрутить кончики или сформировать из верхних прядей небрежный пучок-узелки на макушке. Для тонких волос это настоящее спасение, ведь слегка приподнятая макушка создает иллюзию густой шевелюры.

Расслабленный пучок вместо гладкой укладки

Измените образ без похода в салон: топ омолаживающих причесок

Пучок не варто затягувати занадто туго. Источник: Pexels

Классический гладкий пучок может подчеркнуть мельчайшие морщинки и острые контуры лица, тогда как его мягкая, слегка небрежная альтернатива действует наоборот. Завяжите свободный хвост на уровне затылка, скрутите его в жгут и закрепите шпильками, не пытаясь скрыть каждый выбивающийся волосок.

Перед фиксацией обязательно добавьте немного объема в верхней части головы – это визуально вытянет овал лица и улучшит пропорции. Несколько выпущенных прядей у лица придадут образу легкость, делая такую прическу уместной как с повседневным свитером, так и с вечерним платьем.

Смена пробора и объем от корней

Измените образ без похода в салон: топ омолаживающих причесок

Просто перенесіть проділ, щоб зробити зачіску об'ємнішою. Источник: Unsplash

Это самая быстрая метаморфоза, которая занимает буквально одну минуту. Если годами носить пробор на одном и том же месте, волосы привыкают и становятся плоскими у корней. Смещение пробора всего на несколько сантиметров в сторону мгновенно возвращает прическе пышность, а легкая асимметрия отвлекает внимание от мелких несовершенств кожи.

Чтобы закрепить эффект, после мытья можно подсушить волосы феном в направлении, противоположном их обычному росту, с помощью круглой щетки. Не стоит строить на голове башни – легкого, естественного подъема у корней в сочетании с подвижными прядями будет вполне достаточно.

Главное правило: меньше строгости – больше движения! Не существует одной универсальной прически для всех, однако объем у корней, мягкие волны и свободные пряди всегда придают энергии и смягчают черты лица. Прежде чем решиться на кардинальные изменения в салоне, попробуйте поэкспериментировать с этими простыми приемами дома – результат вас приятно удивит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как стильно уложить стрижку боб.

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