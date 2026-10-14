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Желтый маникюр по-прежнему в моде: какой оттенок выбрать осенью

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
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Желтый маникюр по-прежнему в моде: какой оттенок выбрать осенью
Полупрозрачный банановый желтый - хит сезона в маникюре. Источник: Дарья Черненко

Этим летом полупрозрачные ногти стали главным хитом в маникюре. От сочных дизайнов в стиле "фруктовый лед" до молочно-фруктового финиша "личи-мартини" – прозрачные текстуры были повсюду. И этот тренд перешел также на осень, однако сузившись до одного цвета – бананово-желтого. Но не яркого оттенка кожуры фрукта, а нежного – как в его мякоти.

Как пишет In Style, маникюр "банановый сироп" сочетает трендовую полупрозрачность с нежнейшим оттенком сливочно-желтого, создавая невесомый, почти желеобразный эффект. И такой маникюр может быть как сдержанным, так и весьма акцентным. Вот 9 идей, которые можно попробовать воплотить, если вам по душе такой стиль.

Cпелая нежность

Желтый маникюр по-прежнему в моде: какой оттенок выбрать осенью

Спелая нежность. Источник: Instagram / @gelcare.official

Никаких декоративных приемов. Едва заметное покрытие бананово-желтого цвета и изящная миндалевидная форма убеждают, что красота – в простоте.

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Нотка желтого

Желтый маникюр по-прежнему в моде: какой оттенок выбрать осенью

Нотка желтого. Источник: Instagram / @gelcare.official

Если вы сомневаетесь насчет цвета, попробуйте нанести лишь легкий оттенок. Этот дизайн с мягкой квадратной формой ногтя представляет собой самый сдержанный вариант. Молочно-белая основа здесь лишь слегка оттенена бананово-желтым, и это самый простой способ внести этот цвет в свой стиль.

Драгоценные акценты

Желтый маникюр по-прежнему в моде: какой оттенок выбрать осенью

Драгоценные акценты. Источник: Instagram / @arfinails

Несколько камешков меняют все. Нежный желто-белый градиент сохраняет мягкость этого дизайна, а бирюзовые стразы добавляют неожиданного блеска.

Стеклянный финиш

Желтый маникюр по-прежнему в моде: какой оттенок выбрать осенью

Стеклянный финиш. Источник: Instagram / @pressed.byp

Эффект "кошачьего глаза" придает маникюру "банановый сироп" завораживающий вид. Переливы глиттера отражают свет под любым углом, сохраняя при этом фирменное прозрачное желтое сияние.

Россыпь камешков

Желтый маникюр по-прежнему в моде: какой оттенок выбрать осенью

Россыпь камешков. Источник: Cirque Colors

Чем больше – тем лучше, особенно когда речь идет об этом насыщенном варианте бананового маникюра. Он по-прежнему полупрозрачный, но имеет яркий и сочный желтый оттенок.

Эффект бабочки

Желтый маникюр по-прежнему в моде: какой оттенок выбрать осенью

Эффект бабочки. Источник: Instagram / @gels.byffi

В природе этот цвет встречается также у удивительных созданий – бабочек. Поэтому имитация узора на крылышках будет очень уместной. А еще она добавит игривого и сказочного настроения.

Светлая черепаха

Желтый маникюр по-прежнему в моде: какой оттенок выбрать осенью

Светлая черепаха. Источник: Instagram / @oliviaannicenailartist

Бананово-желтый цвет подходит и для имитации черепахового принта. Нанесение классических пятен на такую светлую основу освежает вневременной дизайн золотистым сиянием.

Акварельные размывы

Желтый маникюр по-прежнему в моде: какой оттенок выбрать осенью

Акварельные размывы. Источник: Instagram / @monetnailss

Зачем ограничиваться только желтым? Нежные переливы розового, зеленого и других пастельных оттенков мягко растворяются в банановой основе, создавая мечтательный акварельный эффект.

Яркие цветы

Желтый маникюр по-прежнему в моде: какой оттенок выбрать осенью

Яркие цветы. Источник: Instagram / @gels.byffi

Цветочный дизайн на бананово-желтых полупрозрачных ногтях выглядит особенно ярко. Сочно-розовые лепестки прекрасно смотрятся на желтом фоне, а крошечные серебряные бусинки в центре добавляют ровно столько блеска, сколько нужно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цвета маникюра сделают руки визуально моложе.

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