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Прическа из 70-х вернулась в моду: как сделать трендовую челку

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 1,1 т.
Прическа из 70-х вернулась в моду: как сделать трендовую челку
Густая, удлиненная, слегка хаотично подстриженная челка стала визитной карточкой актрисы Джейн Биркин. Источник: Ли Эрбен

Осенью нам обычно хочется порадовать себя, обновив образ. Но для этого вовсе не обязательно сразу красить волосы или делать кардинально новую стрижку. Иногда достаточно одной маленькой детали, чтобы прическа заиграла совершенно по-новому.

Так, в сезоне осень-2026 в тренды триумфально возвращается культовая прическа из далеких 1970-х годов. Лучше всего в ней то, что она выглядит непринужденно, легко укладывается и идеально подходит к любимой осенней одежде. Стилисты говорят о возрождении моды на "челку Биркин". О ее главных особенностях и секретах рассказало издание Myself.

Прическа из 70-х вернулась в моду: как сделать трендовую челку

Чёлка Биркин подходит к любой форме лица, даже к форме сердечка, как у Элизабет Олсен. Источник: Instagram / @gitabass

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Что такое челка Биркин

Название происходит от имени британско-французской иконы стиля Джейн Биркин, которая сделала эту прическу популярной еще в 60–70-х годах. Ее главная особенность – свободные, слегка рваные пряди, доходящие примерно до бровей. В отличие от обычной ровной челки, этот вариант выглядит легче, воздушнее и ложится максимально естественно. Именно это и создает тот самый непринужденный образ во французском стиле.

Кому подходит такая челка

Главный плюс челки Биркин заключается в том, что ее можно адаптировать под любую форму лица. Если лицо круглое, челку делают чуть длиннее и мягко спускают по бокам. Для вытянутого лица прекрасно подойдет более густой вариант, а для квадратного – мягкие пряди, которые сглаживают черты.

Проще всего укладывать такую челку на прямые или слегка волнистые волосы. Но с кудрями она тоже выглядит круто, если правильно подобрать длину.

Прическа из 70-х вернулась в моду: как сделать трендовую челку

Челку Биркин не нужно тщательно укладывать, ее фишка — это естественность, которую выбирает для себя Дакота Джонсон. Источник: Instagram / @valeriaferreiramakeup

Как укладывать челку Биркин каждый день

Хорошая новость: такая челка не должна выглядеть идеально зачесанной и уложенной. После мытья достаточно немного подсушить его феном с помощью небольшой круглой щетки, придавая ему легкую форму. Только не закручивайте концы внутрь слишком сильно – прическа должна иметь естественный, слегка хаотичный вид.

Обычный сухой шампунь отлично выручает, если челка быстро жирнеет или теряет объем. А вот от тяжелых средств для стайлинга лучше отказаться, так как они только сделают тонкие пряди слишком тяжелыми.

Осенний лайфхак: если челка примялась под шапкой, ее можно быстро освежить с помощью небольшого количества сухого шампуня и расчески.

Как часто нужно подстригать челку Биркин

Поскольку такая челка обычно заканчивается на уровне бровей, она может быстро начать лезть в глаза. Все зависит от того, как быстро у вас растут волосы и какую длину вы предпочитаете, но обычно обновлять ее приходится примерно раз в четыре-шесть недель.

Впрочем, если вы решите немного поносить его отросшим – ничего страшного. Благодаря тому, что челку Биркин изначально стригут не слишком ровно и строго, она отлично смотрится даже тогда, когда отрастает. К тому же с большей длиной ее удобнее зачесывать набок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых модных стрижках осени-2026.

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