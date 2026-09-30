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Забудьте о классическом бордо: какой маникюр в моде этой осенью

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
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Забудьте о классическом бордо: какой маникюр в моде этой осенью
Самый модный маникюр своим цветом и блеском напоминает диетическую колу
Источник: Создано с помощью ИИ

Некоторые бьюти-тренды сначала кажутся странными, пока ты не увидишь их собственными глазами. Именно так произошло с модным маникюром Diet Coke Nails ("Ногти в стиле диетической колы"), который этой осенью заменил собой классический бордовый цвет.

Такой дизайн выглядит одновременно непринужденно и несколько дерзко. Он идеально подходит к более теплым осенним вещам и хорошо сочетается как с непринужденными, так и с элегантными образами. Чем особенны Diet Coke Nails, рассказало издание Myself.

Что такое Diet Coke Nails

Diet Coke Nails вдохновлены внешним видом одноименного безалкогольного напитка. Для них характерны глубокие оттенки колы и глянцевый финиш с сильным блеском, который напоминает почти жидкое стекло. А мерцающие частицы или хром-эффект придают маникюру тот самый эффект "пузырьков".

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И хотя темные ногти возвращаются в моду каждую осень, Diet Coke Nails совсем не похожи на классический осенний маникюр. Вместо обычного бордового или темно-коричневого цвета, оттенки приобретают современный вид благодаря большому количеству блеска, сияния или хром-эффекта.

Для Diet Coke Nails характерны:

  • темные оттенки, такие как коричневый кола, черный или глубокий вишнево-красный;
  • глянцевое покрытие с эффектом жидкого стекла;
  • мерцающие частицы или хром-эффекты;
  • легкая прозрачность или несколько тонких слоев для большей глубины.

Благодаря этому Diet Coke Nails подходят практически ко всему, что мы достаем из шкафа: вязаным свитерам, замшевым курткам, блейзерам, джинсам или кожанкам. Даже самый простой осенний лук с такими сияющими ногтями сразу становится интереснее.

Забудьте о классическом бордо: какой маникюр в моде этой осенью

Манікюр в стилі дієтичної коли повинен бути мерехтливим та блискучим

Источник: Instagram / @brushedbyb_

Как повторить этот образ дома

  • Шаг 1: Подготовьте ногти

Сначала придайте ногтям желаемую форму и отшлифуйте поверхность. Осторожно отодвиньте кутикулу и удалите остатки старого лака или обезжирьте ногтевую пластину. После этого нанесите базовое покрытие. Оно защитит ноготь и обеспечит ровную нанесение лака и его более длительное сохранение.

  • Шаг 2: Нанесите темный базовый цвет

Теперь пришло время для того самого эффекта. Покрасьте ногти темным оттенком: кофейно-коричневым, насыщенным эспрессо или даже черным. Лучше всего наносить два тонких слоя вместо одного толстого – так цвет будет более насыщенным и объемным.

  • Шаг 3: Добавьте эффект газировки

Чтобы маникюр выглядел живым, ему нужны нежные переливы света. Для этого нанесите сияющий лак, топ-коат с микроблестками или воспользуйтесь эффектом "кошачьего глаза". Этот слой заставит ногти играть на свету, напоминая пузырьки в стакане с напитком.

  • Шаг 4: Закрепите все экстра-блеском

В заключение нанесите на весь ноготь финишный топ с суперглянцевым эффектом. Он усилит блеск, сделает цвет визуально более жидким и поможет маникюру дольше оставаться свежим и ухоженным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой френч в моде этой осенью.

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