Забудьте о черных и коричневых: какие сапоги в моде этой осенью

Летом мы много экспериментируем с различной открытой и легкой обувью и её цветами, но с наступлением холодов выбор сужается преимущественно до ботинок и сапог. И в основном это тёмные модели — безопасный выбор для сезона, когда царит слякоть и непогода.

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Но если вам хочется добавить разнообразия в свой образ, осенью 2026 года модные тренды советуют не бояться белого цвета. Как выбрать и носить белые сапоги, рассказало издание Myself.

Откуда взялся этот тренд

Белый цвет постоянно появляется в актуальных коллекциях сезона осень-зима. Дизайнеры особенно любят монохромные образы с подобранными в тон сапогами. Чтобы такой однотонный наряд не казался скучным, бренды вроде Alberta Ferretti, Anteprima или Laura Biagiotti экспериментируют с фактурами, сочетая кожаную обувь с пайетками или уютным трикотажем.

Однако белые сапоги подходят не только к вещам из той же цветовой гаммы. Как доказывают Chanel и Michael Kors, другие нейтральные оттенки, такие как черный или серый, тоже прекрасно подходят для комбинаций. Celine же, наоборот, с помощью белой обуви уравновешивает образ, изобилующий яркими цветами и принтами.

Но покупать этот тренд только потому, что его диктуют крупные модные дома, конечно же, не стоит. Проанализируйте, какие преимущества может дать вашему стилю подобная обувь, и только потом принимайте решение. А о самих преимуществах поговорим далее.

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Отличная альтернатива привычным цветам

Белый цвет служит стильной альтернативой классическому черному или коричневому. Поскольку светлая обувь встречается на улицах не на каждом шагу, она сразу привлекает внимание и придает вашему стилю уникальность.

Выразительный акцент

Белый создает акцент в образе, но при этом не выглядит слишком вызывающе. Это отличный выбор для тех, кто уже устал от классики, но еще не готов к слишком ярким цветам.

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Подходит для любого времени года

Хотя белый считается зимним цветом, сапоги такого оттенка можно носить круглый год — всё зависит от общего ансамбля. Летом надевайте белые сапоги с мини-платьем, а осенью — с юбкой-миди, жакетом или теплым свитером.

Множество вариантов сочетаний

Это плавно подводит нас к следующему пункту: белые сапоги чрезвычайно универсальны в стилизации. Они уместны как для непринужденной прогулки по городу, так и для элегантного ужина. Ограничений в цветовой гамме одежды, которую можно с ними сочетать, тоже нет. Белый прекрасно сочетается как с нейтральными цветами, такими как черный или серый, так и с насыщенным красным или голубым, а также подойдет как к ярким неоновым, так и к акварельным оттенкам.

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Долговечность

Изготовленные из качественных материалов и при условии правильного ухода, такие сапоги прослужат вам не один год. Это не просто мимолетный тренд, а вещь на долгие годы. Чтобы любимая пара как можно дольше сохраняла красивый вид, выбирайте модели из износостойких материалов, например, из кожи, и не забудьте о качественном креме для обуви.

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