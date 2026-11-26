Украинский дизайнер Андре Тан дал полезные советы модницам, которые помогут создать непревзойденный зимний гардероб. Эксперт назвал пять вещей, которые стоит убрать из своих шкафов, ведь в этом морозном сезоне они будут выглядеть устаревшими.

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Он выделил главные антитренды среди верхней одежды, обуви и даже аксессуаров, чтобы свести к минимуму стилистические "ошибки" своих подписчиков. Каким вещам стоит сказать "прощай" этой зимой, Андре Тан рассказал в своем Instagram.

"Зеркальный" пуховик

Список антитрендов дизайнер начал с глянцевых пуховиков оттенка металлик. Когда-то этот фасон был на пике популярности, однако теперь, как отметил Андре Тан, куртки, в рукаве которых можно увидеть отражение другого человека, вышли из моды. Вместо "зеркальных" пуховиков лучше выбирать верхнюю одежду из матовых тканей.

Шапка с большим логотипом

Дизайнер шутливо подчеркнул, что огромные логотипы на передней части шапок будто "представляют" своих владельцев до того, как те успеют сказать хоть слово. Чтобы не попадать в модные конфузы, лучше избегать подобных головных уборов.

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Короткий шарф

Андре Тан не советует добавлять в свой зимний гардероб шарфы, которые едва завязываются на шее. Лучше присмотреться к более длинным вариантам.

Сапоги с пряжками, цепочками или стразами

Чтобы не превратиться в "золотую антилопу", дизайнер рекомендует отказаться от обуви с объемными элементами.

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Колючий свитер

По словам Андре Тана, никакая "натуральная ткань" не стоит вашего комфорта. Если зимний свитер колется, лучше сразу с ним попрощаться.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андре Тан назвал самые трендовые головные уборы зимы, которые не сделают из вас бабушку.