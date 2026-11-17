Кожаную юбку осенью сочетайте с жакетом, длинным пальто, вещами в клетку или многослойным верхом из рубашки и тренча. Выбор зависит от желаемого настроения: тот же предмет гардероба легко вписать и в элегантный, и в непринужденный образ.

Видео дня

Четыре способа носить кожаную юбку осенью 2026 года предлагает издание myself. В этих сочетаниях важны соотношение длины вещей, повторение цветов и обувь, меняющая характер комплекта.

Длинная кожаная юбка с жакетом

Для элегантного образа выберите длинную кожаную юбку и жакет. С объемной моделью оверсайз обратите внимание на силуэт: в таком комплекте линия талии может потеряться. Поможет ремень поверх жакета – он подчеркнет талию и добавит образу четкости.

Особенно цельно будет выглядеть ремень в тон юбке: цвет свяжет верх и низ комплекта. Если хочется поддержать элегантное настроение, к длине миди или макси подберите туфли-лодочки или слингбэки – туфли с открытой пяткой и ремешком сзади.

Кожаная мини-юбка с длинным пальто

Короткую кожаную юбку не обязательно откладывать до следующего лета. Осенью носите ее с длинным пальто: контраст между коротким подолом и длинным верхним слоем делает сочетание выразительнее. Именно разница в длине здесь становится главным акцентом.

РЕКЛАМА

В более прохладные дни дополните комплект колготками и сапогами до колен. Такая обувь особенно хорошо подходит к мини и помогает приспособить короткую юбку к осенней погоде. Пальто при этом остается длинным обрамлением всего образа.

Кожаная юбка с вещами в клетку

Клетка и коричневые оттенки – еще одно осеннее сочетание с кожаной юбкой. Чтобы несколько цветов смотрелись гармонично, выберите верх в клетку, в узоре которого повторяется оттенок юбки. Этот общий цвет объединит вещи и позволит сочетать несколько оттенков без излишней пестроты.

Главные истории дня

Обувь может изменить настроение такого комплекта. Лоферы добавят классический характер с оттенком стиля преппи. В прохладную погоду их носят с колготками. Кроссовки, напротив, смягчат нарядный или рокерский характер кожи и сделают образ более непринужденным.

Кожаная юбка с многослойным верхом

Для переменчивой осенней погоды подойдет многослойность: рубашка или блуза, а поверх – более длинный тренч или пальто. Оставляйте несколько слоев видимыми, чтобы была заметна разница в их длине. Особенно выразительно этот способ работает с короткой кожаной юбкой.

РЕКЛАМА

Практическое преимущество такого комплекта – возможность снять отдельный слой, когда потеплеет. Для повседневного варианта подберите ботильоны: они подходят почти к любой длине юбки и легко дополняют осенние сочетания.

Также OBOZ.UA предлагает узнать, какие цвета свитеров выбрать этой осенью и зимой.