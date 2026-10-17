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Какой педикюр сделать осенью: самые удачные дизайны

Елена БылимЕлена Былим
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Какой педикюр сделать осенью: самые удачные дизайны
Какой цвет выбрать для педикюра на осень

Переход на закрытую обувь и сапоги требует особого внимания к состоянию ногтей, ведь постоянное давление может привести к их повреждению. Специалисты призывают не пренебрегать педикюром только потому, что ноги теперь скрыты, и выбирать элегантные модные варианты.

Осенняя палитра предлагает богатую гамму – от насыщенного шоколадного и бордового до землисто-зеленых оттенков и натуральных "голых" дизайнов. Благодаря разнообразию современных покрытий каждый сможет подобрать идеальный вариант для стильного осеннего образа, отмечают специалисты Who What Wear.

Глубокий шоколадно-коричневый

Какой педикюр сделать осенью: самые удачные дизайны

Шоколадный педикюр. Источник: instagram.com/millymason_

Шоколадный маникюр и педикюр уверенно лидируют среди главных тенденций этой осени. Насыщенный темный оттенок какао или горького шоколада выглядит необычайно уютно и дорого. Этот цвет является прекрасной базовой альтернативой классическому черному и отлично сочетается с осенним гардеробом.

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Бордовый и винный педикюр

Какой педикюр сделать осенью: самые удачные дизайны

Педикюр цвета красного вина. Источник: pinterest.com/ciriloferretti2

Насыщенные бордовые и винные оттенки остаются вневременной классикой, к которой возвращаются каждую осень. В отличие от яркого летнего красного, этот цвет придает образу сдержанную роскошь и элегантность. Он одинаково выигрышно смотрится как на коротких ногтях, так и в сочетании с любой обувью.

Глянцевый черный

Какой педикюр сделать осенью: самые удачные дизайны

Глянцевый чёрный педикюр. Источник: pinterest.com/carloszaatar

С наступлением холодного сезона черное покрытие с идеально блестящим топом становится одним из самых шикарных решений. Плотный глянцевый черный цвет создает лаконичный и стильный акцент, который подходит к любому стилю одежды.

Изумрудный и оливковый педикюр

Какой педикюр сделать осенью: самые удачные дизайны

Изумрудный и оливковый педикюр. Источник: pinterest.com

Землистые и зеленые оттенки, в частности оливковый, моховый и мерцающий изумрудный, становятся более необычным, но очень популярным выбором. Глубокие нефритовые переливы придают педикюру загадочность и выглядят свежо и нестандартно.

Теплые оттенки ириски и карамели

Какой педикюр сделать осенью: самые удачные дизайны

Карамельный педикюр. Источник: brightside.me/pinterest.com

Мягкие кофейно-карамельные тона и оттенки ириски прекрасно подходят для переходного периода между теплым и холодным временем года. Они выглядят очень нежно, визуально смягчают образ и создают ощущение осеннего тепла.

Классический французский педикюр

Какой педикюр сделать осенью: самые удачные дизайны

Классический педикюр френч. Источник: pinterest.com/zouzou_Xxx33

Универсальный френч остается актуальным выбором независимо от сезона и меняющихся трендов. Он всегда придает ногам аккуратный, ухоженный вид и легко сочетается как с закрытой, так и с открытой обувью.

Натуральный и "голый" педикюр

Какой педикюр сделать осенью: самые удачные дизайны

Натуральный педикюр. Источник: pexels.com/uk-ua/@rocketmann-prod

Для тех, кто предпочитает естественность, идеальным решением станет "голый" или японский педикюр, ориентированный на здоровье и ухоженность. Техника предполагает тщательную полировку ногтевой пластины до высокого глянцевого блеска без использования лаков, оставляя ногти гладкими, сияющими и безупречными.

OBOZ.UA предлагает узнать об ошибках при домашнем педикюре, которые часто допускают женщины.

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