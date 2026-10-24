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Какой маникюр сделать на Хэллоуин: 5 классных вариантов

Алина МилсентАлина Милсент
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Какой маникюр сделать на Хэллоуин: 5 классных вариантов
Маникюр на Хэллоуин. Источник: Создано с помощью ИИ

Хэллоуин — отличный повод поэкспериментировать с маникюром и попробовать необычные дизайны, которые вряд ли подойдут для повседневного образа. Паутина, призраки, тыквы и блестки могут стать основой как яркого, так и сдержанного нейларта.

К тому же многие тематические рисунки можно воссоздать даже дома, не имея профессиональных навыков. Издание InStyle собрало интересные идеи праздничного маникюра.

Голографические призраки

Какой маникюр сделать на Хэллоуин: 5 классных вариантов

Голографические призраки. Источник: Instagram, @brushedbyb_

Для тех, кто любит темный маникюр с необычными акцентами, подойдет сочетание черного лака и голографического блеска. Такой дизайн особенно эффектно переливается под искусственным освещением.

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За основу берут чёрное покрытие, поверх которого наносят голографический лак. Далее тонкой кисточкой добавляют тёмные детали, создавая силуэты призраков. Благодаря мерцающему фону маникюр приобретает загадочный вид, но остаётся достаточно элегантным.

Диско в стиле Хэллоуина

Какой маникюр сделать на Хэллоуин: 5 классных вариантов

Диско в стиле Хэллоуина. Источник: Instagram, @gossipandgloss

Еще одна интересная идея — черный маникюр с оранжевыми блестками, напоминающими мозаику или маленькие зеркальные фрагменты.

Для такого дизайна понадобятся черный лак, декоративные пайетки и специальный клей для ногтей. Блестящие элементы можно разместить хаотично или создать из них геометрический узор. Сочетание чёрного и оранжевого цветов традиционно ассоциируется с Хэллоуином, а мерцающий декор придаёт маникюру праздничный вид без сложных рисунков.

Фиолетовые призраки

Какой маникюр сделать на Хэллоуин: 5 классных вариантов

Фиолетовые призраки. Источник: Instagram, @gossipandgloss

Если хочется чего-то необычного, стоит попробовать маникюр с фиолетовым эффектом ауры. Его особенность — плавные цветовые переходы, создающие впечатление туманных силуэтов.

Сначала ногти покрывают черным лаком. Затем с помощью небольшого спонжа наносят фиолетовый оттенок, формируя мягкие размытые пятна.

Можно сочетать несколько оттенков — от нежно-сиреневого до насыщенного фиолетового. Такой дизайн не требует идеально чётких линий, поэтому его относительно легко повторить самостоятельно.

Черно-белый маникюр с паутиной

Какой маникюр сделать на Хэллоуин: 5 классных вариантов

Черно-белый маникюр с паутиной. Источник: Instagram, @overglowedit

Черный и белый — классическое сочетание для хэллоуинского нейл-арта. Оно позволяет создавать множество рисунков, используя всего два цвета.

На ногтях можно нарисовать тонкую паутину, маленьких паучков, глазки или декоративные швы. Для этого понадобится тонкая кисточка или специальный инструмент для рисования. Необязательно украшать каждый ноготь одинаково. Например, на одном можно нарисовать паутину, на другом — паука, а остальные оставить однотонными.

Оранжевые тыквы

Какой маникюр сделать на Хэллоуин: 5 классных вариантов

Оранжевые тыквы. Источник: Instagram, @staceymachin

Тем, кто не любит мрачные дизайны, подойдет нежный маникюр с маленькими тыквами. Его основой станет молочно-розовый лак, а главным акцентом — оранжевые рисунки.

На нескольких ногтях можно изобразить миниатюрные тыквы, а на остальных сделать французский маникюр с оранжевыми кончиками. Особенно празднично такой дизайн будет смотреться, если использовать лак с мелкими блестками.

Этот вариант подойдет тем, кто хочет придать образу хэллоуинское настроение, но при этом сохранить аккуратный и сдержанный маникюр.

OBOZ.UA предлагает узнать о контурном маникюре, который стал популярным.

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