Какой маникюр сделает руки моложе: идеи для женщин за 60

Ухоженные руки – украшение каждой женщины, независимо от возраста. И действительно, правильно подобранный маникюр может визуально сделать кожу более гладкой, пальцы – более тонкими, а морщины – менее заметными.

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Но как правильно подобрать подходящий цвет, форму и длину ногтей? Издание Interia Styl рассказало, какие варианты маникюра лучше всего подходят женщинам после 50 и 60 лет?

Нежно-розовый – самый простой способ придать рукам свежий вид

Один из самых универсальных вариантов для женщин зрелого возраста – розовый маникюр. Особенно красиво смотрятся пудровые, молочные, персиковые оттенки и нежно-розовый с примесью бежевого. Такие цвета придают рукам легкость и элегантность. Они не привлекают лишнего внимания к морщинкам, при этом ногти приобретают здоровый и естественный вид.

Стоит обратить внимание на так называемый milky pink – полупрозрачный молочно-розовый лак. Он деликатно выравнивает цвет ногтевой пластины и придает ей легкий блеск. Это отличный вариант для женщин, которые предпочитают сдержанный маникюр, подходящий как к повседневной одежде, так и к элегантным образам. Хорошим выбором могут быть и более насыщенные оттенки розового, особенно если кожа рук имеет теплый подтон. Главное, чтобы цвет не был слишком бледным по сравнению с естественным тоном кожи.

Классический красный – стиль вне времени

Красные ногти уже много лет ассоциируются с элегантностью и женственностью. Интересно, что удачно подобранный оттенок красного может еще и визуально омолодить руки. Особенно рекомендуются яркие, свежие оттенки красного: коралловые, томатные и нежно-малиновые. Они придают образу энергию и привлекают внимание к аккуратно накрашенным ногтям.

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Женщинам с теплым подтоном кожи подойдут красные лаки с оранжевым оттенком. Если же кожа имеет холодный подтон, лучше выбирать малиновые цвета или классический нейтральный красный. А еще зрелым дамам не нужно отказываться от бордового или темно-вишневого лака. Просто стоит помнить, что очень темные оттенки могут создавать резкий контраст с кожей и подчеркивать неравномерность ее цвета.

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Бежевый и нюдовый для визуального удлинения пальцев

Если хочется визуально сделать руки более стройными, стоит обратить внимание на лаки, оттенки которых близки к естественному цвету кожи. Бежевый, цвет кофе с молоком, светло-коричневый и нежно-персиковый создают плавный переход между ногтем и пальцем. Благодаря этому пальцы могут казаться длиннее и тоньше. Такой вариант особенно хорошо подходит женщинам с короткими пальцами или широкими ногтевыми пластинами.

Однако при выборе лака nude важно учитывать его подтон. Слишком светлый, меловой бежевый может создать впечатление уставшей кожи. А сильно выраженные серые оттенки не всегда гармонично смотрятся на руках с заметными пигментными пятнами. Лучше всего выбирать цвета, которые на один-два тона отличаются от естественного оттенка кожи. Сравнивать их желательно при дневном освещении.

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Перламутровый блеск и нежное сияние

На зрелых руках прекрасно смотрится маникюр с легким блеском. Особенно популярны молочные лаки с перламутровым финишем, светлый оттенок шампанского и нежные светоотражающие частицы. Такое покрытие придает ногтям элегантность, но не выглядит так ярко, как крупные блестки или металлический декор. Еще один интересный вариант – эффект glazed nails, то есть ногти с нежным стеклообразным сиянием. Его можно создать с помощью полупрозрачного лака и деликатной втирки.

Однако важно знать меру. Крупные блестки, массивные украшения и чрезмерное количество сияющих элементов могут визуально утяжелять руки. Гораздо гармоничнее выглядит ровное гладкое покрытие с едва заметным мерцанием.

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Какая форма ногтей омолаживает руки

Цвет – лишь половина успеха. Не менее важную роль играет форма ногтей, которая может помочь скорректировать пропорции рук. Одним из самых удачных вариантов считается мягкий овал. Слегка закругленные кончики визуально удлиняют пальцы и делают их более стройными.

Подобного эффекта можно добиться и с помощью мягкой миндальной формы, при которой ногти немного сужаются к кончикам. Она хорошо смотрится на ногтях средней длины и подходит к большинству цветов.

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Женщинам, предпочитающим короткие ногти, подойдет квадратная форма с закругленными углами. Это практичный вариант, который выглядит естественно и элегантно.

Зато очень широкие геометрические квадраты и чрезмерно длинные ногти с острыми кончиками не всегда выглядят выигрышно. Они могут нарушать пропорции и превращать маникюр в главный акцент рук.

Короткие или длинные – как выбрать правильную пропорцию

Вопреки распространенному мнению, для маникюра с омолаживающим эффектом не обязательно отращивать длинные ногти. Часто лучший вариант – короткая или средняя длина, подобранная в соответствии с естественной формой рук. Ногти, выступающие за кончики пальцев всего на несколько миллиметров, могут выглядеть чрезвычайно элегантно. К тому же они удобны для повседневных дел и проще в уходе.

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Важно тщательно подпиливать ногти и следить, чтобы все они были одинаковой длины. Даже самый красивый цвет не будет выглядеть должным образом, если кончики будут неровными.

Каких ошибок следует избегать при маникюре для зрелых рук

Не каждый модный маникюр одинаково хорошо подходит коже зрелого возраста. Особенно осторожно следует относиться к очень холодным серым оттенкам, меловому белому и темным, почти черным лакам. У некоторых женщин они могут подчеркивать покраснения, заметные вены или пигментные пятна.

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Однако это не означает, что такие цвета категорически запрещены. Многое зависит от индивидуального оттенка кожи и личных предпочтений. Также желательно избегать слишком толстых слоев покрытия, чрезмерно сложного декора и неухоженных кутикул. Даже элегантный лак не заменит тщательной подготовки ногтевой пластины.

И не забывайте об уходе за кожей. Регулярное использование увлажняющего крема, желательно с глицерином, церамидами или мочевиной в соответствующей концентрации, помогает уменьшить сухость и шероховатость. Также стоит ежедневно наносить на тыльную сторону ладоней средство с солнцезащитным фильтром SPF 30 или 50. Ультрафиолетовое излучение ускоряет фотостарение кожи и способствует появлению пигментных пятен. Регулярно увлажняйте кутикулу маслом и используйте только мягкие средства для снятия лака.

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