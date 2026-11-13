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Какой маникюр выбрать в конце осени: хитовые оттенки

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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Какой маникюр выбрать в конце осени: хитовые оттенки
Идеи маникюра на осень. Источник: pexels.com/@karola-g

Конец осени – прекрасное время, чтобы обновить маникюр и попробовать оттенки, гармонично сочетающие осенний уют с зимней элегантностью. В этом сезоне в центре внимания оказались глубокие цвета, выразительные текстуры и необычные блестящие покрытия.

Стилисты называют среди актуальных вариантов как классические темные ногти, так и более нежные решения с перламутровым эффектом. Узнайте о пяти трендовых идеях маникюра, которые помогут создать стильный образ в конце осени.

Ногти цвета вишневой колы

Красный маникюр остается вне времени, однако этой осенью привычный яркий оттенок получил более насыщенное и глубокое воплощение.

Какой маникюр выбрать в конце осени: хитовые оттенки

Ногти цвета вишневой колы. Источник: instagram.com/bynatashad

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Цвет вишневой колы сочетает темно-красные, бордовые и коричневатые нотки, благодаря чему выглядит особенно выразительно. Он напоминает популярный маникюр Black Cherry, но имеет немного более теплый и насыщенный оттенок. При желании можно добавить деликатные блестки, которые будут напоминать пузырьки газированного напитка и сделают покрытие более праздничным.

Ногти цвета глазированного мокко

Любительницам кофейных оттенков стоит обратить внимание на глазированный маникюр мокко. Его основа – нежный серо-коричневый или шоколадный цвет, дополненный металлическим или перламутровым сиянием.

Какой маникюр выбрать в конце осени: хитовые оттенки

Глазированное мокко. Источник: instagram.com/bs_naailss

Такое сочетание создает эффект деликатного блеска, напоминающего глазурь на десерте. Маникюр особенно хорошо подойдет тем, кто предпочитает нюдовую палитру, но хочет добавить привычному образу немного сезонной выразительности. Он гармонично смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.

Ногти цвета глинтвейна

Еще одним фаворитом холодного сезона стал маникюр в оттенке глинтвейна. Это глубокий винно-красный цвет с легкими фиолетовыми и пряными нотками, который особенно красиво раскрывается при разном освещении.

Какой маникюр выбрать в конце осени: хитовые оттенки

Маникюр цвета глинтвейна. Источник: instagram.com/thelaneshealthandbeauty

 

Иногда покрытие кажется почти черным, но при более ярком освещении становится заметна его насыщенная бордовая основа. Для дополнительного эффекта можно использовать мелкие блестки или технику "кошачий глаз". Такой дизайн подойдет тем, кто ищет элегантный маникюр, который легко дополнит как повседневный, так и вечерний образ.

Глянцевые черные ногти

Черный маникюр остается одним из самых универсальных решений для холодного времени года. Он сочетается практически с любой одеждой и придает образу выразительность.

Какой маникюр выбрать в конце осени: хитовые оттенки

Черные глянцевые ногти. Источник: instagram.com/meganmargotevans

Чтобы покрытие не выглядело слишком просто, стоит сделать ставку на интенсивный глянцевый финиш, который создает эффект зеркального или лакированного блеска. Также можно поиграть с текстурами, сочетая блестящие и матовые элементы в одном дизайне. В результате даже однотонный черный маникюр будет выглядеть современно и стильно.

Бархатные ногти

Бархатная текстура традиционно ассоциируется с зимней роскошью, и в этом сезоне она переходит из модной одежды в нейл-дизайн.

Какой маникюр выбрать в конце осени: хитовые оттенки

Бархатные ногти. Источник: instagram.com/gelvibes.studio

Особенность такого маникюра заключается в использовании магнитных частиц, которые создают мягкое мерцание и эффект глубины. Благодаря игре света ногти кажутся одновременно блестящими и бархатистыми на вид.

Для такого покрытия можно выбрать изумрудный, темно-синий, рубиновый или аметистовый оттенок. Бархатный эффект придает даже привычным цветам особую выразительность и помогает создать праздничный образ без чрезмерного декора.

Также OBOZ.UA предлагает узнать о красивом дизайне ногтей с контуром.

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