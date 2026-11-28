В зимнем сезоне 2026–2027 годов на смену привычным нюдовым покрытиям приходят глубокие, насыщенные цвета и деликатное сияние. В этот раз мастера маникюра советуют обратить внимание на благородные оттенки, которые выглядят дорого и элегантно даже без дополнительного декора.

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Как пишет InStyle, главной тенденцией зимы станет сочетание сдержанной роскоши и выразительных цветов. Вместо сложных рисунков и чрезмерного декора стилисты предлагают делать ставку на насыщенные пигменты, глянцевые покрытия и эффектные переливы. Особенно актуальными будут пять оттенков, которые легко сочетать с зимним гардеробом.

Античное золото

Золотой маникюр давно ассоциируется с праздниками, однако этой зимой он приобретает более сдержанный и изысканный вид. Вместо ярких желтых блесток в моде приглушенное золото с медными, бронзовыми и теплыми металлическими переливами.

Такой оттенок напоминает старинные ювелирные украшения и особенно гармонично сочетается с золотыми кольцами. Мастера советуют выбирать как плотное металлизированное покрытие, так и полупрозрачные лаки с мелкими сияющими частицами. Античное золото станет удачным выбором для тех, кто хочет праздничного блеска без чрезмерной яркости.

Дымчато-розовый

Любительницам нежного маникюра стоит обратить внимание на холодный розовый оттенок с легким сероватым подтоном. В отличие от привычных персиковых и теплых розовых цветов, дымчато-розовый выглядит прохладным, почти ледяным, что особенно подходит зимнему сезону.

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Лучше всего он раскрывается в молочном или полупрозрачном покрытии. Еще один актуальный вариант – маникюр с эффектом "кошачий глаз", который создает мягкие переливы в зависимости от освещения. Этот цвет станет элегантной альтернативой классическому нюду и подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей.

Пряная слива

Глубокий сливовый цвет станет одним из самых заметных трендов холодного сезона. Он темнее классических ягодных оттенков, но не такой резкий, как черный. Именно эта насыщенность делает сливовый маникюр особенно изысканным и универсальным.

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Мастера рекомендуют его тем, кому уже надоели традиционные бордовые и коричневые покрытия. В зависимости от освещения сливовый может раскрываться фиолетовыми, винными или почти черными переливами. Лучше всего такой оттенок сочетается с глянцевым финишем, который подчеркивает глубину цвета.

Горький шоколад

Коричневый маникюр остается актуальным, однако зимой на первый план выходят его самые темные вариации. Вместо теплых карамельных тонов стилисты советуют выбирать холодные шоколадные оттенки, которые при определенном освещении кажутся почти черными.

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Особенно популярными будут цвета горького шоколада, эспрессо и темного кофе. Они создают сдержанный, но выразительный образ и прекрасно сочетаются с зимними вещами нейтральных цветов. Такой маникюр выглядит элегантно даже на очень коротких ногтях и не нуждается в дополнительных украшениях.

Чернильный индиго

Для тех, кто хочет попробовать что-то необычное, одним из самых интересных вариантов станет чернильный индиго. Это чрезвычайно темный синий цвет со скрытыми фиолетовыми и черничными переливами, которые проявляются под лучами света.

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В помещении такое покрытие может казаться практически черным, но на солнце или под искусственным освещением раскрывается насыщенными синими оттенками. Особенно эффектно выглядят лаки с мелкими мерцающими частицами, напоминающими звездное ночное небо.

Главное преимущество чернильного индиго – сочетание сдержанности и необычного эффекта. Он станет прекрасной альтернативой черному маникюру для тех, кто любит темные цвета, но хочет добавить образу немного загадочности.

В целом зимний маникюр 2026–2027 годов ориентирован на благородные оттенки и интересные текстуры, а не на сложный дизайн.

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