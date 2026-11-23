С наступлением холодов головные уборы становятся не только необходимостью, но и важной деталью осенне-зимнего образа. Однако не каждая модная шапка, берет или повязка одинаково хорошо подходит всем: многое зависит от формы лица и особенностей внешности.

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Правильно подобранный аксессуар может визуально скорректировать пропорции, смягчить черты или, наоборот, подчеркнуть природные достоинства. Эксперты из myself дали советы, какие головные уборы лучше всего подходят для круглого, овального, квадратного лица и лица в форме сердца.

Например, круглому лицу подходит свободная шапка-бини, угловатому – мягкий берет, сердцевидному – широкая вязаная повязка, а овальному – классическая вязаная шапка. Объем над макушкой визуально удлиняет лицо, а округлый силуэт берета смягчает выраженную линию челюсти.

Чтобы определить форму лица, нужно собрать волосы и посмотреться в зеркало. Обратите внимание на ширину лба и скул, контур нижней челюсти и соотношение длины и ширины лица.

Берет для угловатого лица

У угловатого лица лоб и нижняя челюсть примерно одинаковы по ширине, а линия челюсти четко очерчена. Если хотите визуально смягчить эти черты, примерьте берет из мягкого материала.

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Вместо того чтобы надевать берет ровно, немного наклоните его набок. Такая посадка создает асимметрию и делает образ непринужденнее.

Бини свободного кроя для круглого лица

Если лицо примерно одинаково в ширину и длину, а щеки полные, ищите бини, которая не облегает голову плотно. При примерке посмотрите, остается ли над макушкой немного свободного полотна: именно оно создает нужный объем.

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Сдвиньте бини немного назад, чтобы оставить часть лба открытой. Плотная шапка, натянутая низко на лоб, дает противоположный эффект: лицо кажется более круглым.

Вязаная шапка для овального, круглого и угловатого лица

Овальное лицо немного длиннее, чем широкое, и имеет плавные контуры. Для него подойдет классическая вязаная шапка умеренного объема: ее можно носить без высокой макушки или заметного наклона набок.

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Для круглого лица подойдет и модель с широким отворотом, если ее край не опускается слишком низко на лоб. Для угловатого лица удачной альтернативой берету станет мягкая вязаная шапка с округлым силуэтом.

Широкая вязаная повязка для сердцевидного лица

Широкий лоб и постепенное сужение к подбородку – признаки сердцевидной формы. Широкая повязка из мягкого трикотажа согревает уши и оставляет волосы открытыми.

Сдвиньте повязку немного назад и оставьте волосы распущенными. Легкие волны добавляют объема по бокам, благодаря чему узкий подбородок меньше бросается в глаза.

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