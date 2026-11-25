Удачно подобранная стрижка может освежить внешность, подчеркнуть черты лица и сделать образ современнее. Женщинам, которые носят очки, стоит учитывать не только структуру и густоту волос, но и форму оправы, чтобы все детали образа гармонично сочетались.

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Как пишет Vogue, при выборе прически важно учитывать, как волосы будут обрамлять лицо и сочетаться с очками. Именно поэтому к парикмахеру стоит приходить в очках, которые вы носите чаще всего.

Удлиненный боб

Удлиненный боб – универсальная стрижка, которая выглядит элегантно и хорошо сочетается с очками разных форм. Ее особенность заключается в длине волос до плеч или ключиц, благодаря чему можно визуально удлинить лицо и смягчить его контуры.

Женщинам с тонкими волосами стоит обратить внимание на вариант с легкой градуировкой, которая придаст прическе объем. Обладательницам густых волос подойдет удлиненный боб с ровным срезом.

Еще одно преимущество этой стрижки – разнообразие укладок. Волосы можно выпрямлять, создавать легкие волны или закладывать пряди за уши, акцентируя внимание на оправе очков.

Пикси

Короткая стрижка пикси станет удачным выбором для женщин, которые хотят сделать образ выразительнее и тратить меньше времени на укладку волос. Она открывает лицо, подчеркивает скулы и привлекает внимание к глазам.

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Особенно эффектно выглядит пикси с удлиненными прядями на макушке и текстурированной челкой. Такой вариант помогает создать дополнительный объем даже на тонких волосах.

Пикси удачно сочетается как с лаконичными, так и с массивными оправами. При этом стоит следить, чтобы пряди у висков не мешали носить очки. Для создания непринужденной укладки достаточно небольшого количества текстурирующего средства.

Каре с боковым пробором

Классическое каре с боковым пробором – удачный вариант для тех, кто предпочитает изящные и в то же время современные прически. Асимметричное расположение прядей помогает смягчить черты лица, а смещенный пробор создает дополнительный объем у корней.

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Длину стрижки можно подбирать индивидуально – от линии подбородка до середины шеи. Особенно гармонично выглядит каре с легкими волнами или прядями, кончики которых слегка подкручены внутрь.

Такая прическа хорошо дополняет геометрические и прямоугольные оправы, уравновешивая их четкие линии.

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