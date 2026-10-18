Какую форму бровей выбрать: советы стилистов

Правильно подобранная форма бровей помогает подчеркнуть глаза, сбалансировать пропорции лица и сделать черты лица более выразительными. Однако универсального варианта, который одинаково подойдет всем, не существует. Важную роль играют естественная густота волосков, форма лица и личные предпочтения.

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Известные специалисты по бровям советуют не ограничиваться модными тенденциями, а прежде всего учитывать индивидуальные особенности внешности. В то же время даже небольшие изменения изгиба или толщины бровей могут заметно повлиять на восприятие лица. Какие семь форм бровей стоит рассмотреть и как найти свою, рассказываем со ссылкой на издание InStyle.

Прямые брови

Прямые брови почти не имеют выраженного изгиба. Такая форма в последние годы приобрела популярность благодаря социальным сетям и тенденции к естественному макияжу.

По словам эксперта Benefit Cosmetics Отем Эстель, горизонтальная линия бровей помогает визуально сбалансировать удлиненное лицо и сделать его пропорции более гармоничными.

Лучше всего такая форма подходит обладательницам овального или вытянутого лица. Среди знаменитостей, которые ее выбирают, — Натали Портман и Сара Джессика Паркер.

При нанесении макияжа важно не создавать слишком резкого изгиба и не затемнять кончики бровей. Мягкая растушевка поможет сохранить естественный эффект.

Брови с зауженными кончиками

Этот вариант предполагает более густую внутреннюю часть бровей, которая постепенно переходит в более тонкий хвостик.

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По словам Отем Эстель, такая форма особенно удачно подчеркивает лицо в форме сердца, для которого характерны выразительные скулы и относительно узкий подбородок.

Благодаря плавному сужению линии становятся мягче, а взгляд — нежнее.

Примером может служить форма бровей актрисы Зои Кравиц.

Преимущество этого варианта заключается в универсальности. С помощью карандаша можно легко изменить изгиб, сделав брови более прямыми или, наоборот, подчеркнув их самую высокую точку.

Тонкие брови

Мода на тонкие брови, которая была особенно популярна в 1990-х и в начале 2000-х годов, постепенно возвращается. По мнению стилистов, такая форма может подойти людям с небольшими, утончёнными чертами лица.

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Если глаза и нос относительно маленькие, более тонкие брови помогут сохранить гармонию пропорций. Зато при крупных и выразительных чертах лица слишком тонкая линия может быть менее заметной.

Среди знаменитостей, которые экспериментировали с такой формой, — Рианна и Белла Хадид.

Однако специалисты советуют не спешить с радикальным выщипыванием. Лучше сначала попробовать создать желаемую форму с помощью косметических средств, ведь после частого удаления волосков восстановить естественную густоту бывает сложно.

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Брови с мягким изгибом

Одна из самых универсальных форм — брови с плавным, умеренно выраженным изгибом.

Эксперт Мелани Маррис, основательница бренда Brow Code, считает, что такой вариант подходит большинству типов лица.

Едва заметный подъем помогает визуально открыть взгляд, не создавая слишком резких линий. Особенно удачно он может подчеркнуть овальное лицо. Примерами такого оформления являются брови Бейонсе, Келли Роуленд и Жасмин Сандерс.

Эту форму часто рекомендуют тем, кто хочет аккуратный и естественный результат без кардинальных изменений внешности.

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Брови с высоким изгибом

Выразительная дуга может стать удачным решением для круглого или квадратного лица.

По словам Мелани Маррис, высокий изгиб создает визуальный эффект удлинения и помогает сбалансировать широкие пропорции.

Чтобы подчеркнуть форму, можно слегка затемнить самую высокую точку бровей, воспользоваться гелем для фиксации волосков и нанести небольшое количество хайлайтера под бровью. Важно не переусердствовать: слишком резкий угол может придать выражению лица неестественный удивленный вид.

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Среди знаменитостей с выразительной дугой бровей — Оливия Уайлд.

S-образные брови

Несмотря на необычное название, эта форма может быть довольно сдержанной. Ее особенность — слегка приподнятая внутренняя часть, которая плавно переходит в изгиб и опущенный кончик. Вместе эти линии напоминают латинскую букву S.

Стилисты считают, что такая форма может подойти квадратному лицу, поскольку помогает сбалансировать выразительную линию челюсти.

S-образные брови можно увидеть у Сандры Баллок, Пенелопы Крус и Гвен Стефани.

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Для создания естественного эффекта лучше избегать чётких графических контуров, а вместо этого подчёркивать отдельные волоски лёгкими штрихами.

Округлые брови

Округлая форма отличается плавной дугой без острых углов. Она подходит тем, кто хочет смягчить черты лица, но не стремится к полностью прямым бровям.

Мелани Маррис советует обратить внимание на такой вариант обладательницам лица в форме сердца. Округлый контур помогает сбалансировать выразительные скулы и более острый подбородок.

В качестве примеров можно привести брови Флоренс Пью, Сидни Свини и Камилы Мендес.

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Главное — не делать дугу слишком высокой или идеально полукруглой, ведь естественная асимметрия и плавные переходы придают лицу более гармоничное выражение.

Как самостоятельно определить правильную форму бровей

Специалисты Benefit Cosmetics рекомендуют воспользоваться простым методом трёх точек, который помогает определить начало, изгиб и конец брови.

Начало брови. Приложите карандаш вертикально от боковой части носа к внутреннему краю брови. Отметьте место, где должна начинаться ее линия. Самая высокая точка. Проведите воображаемую линию от внешнего края носа через центральную часть глаза к брови. Это поможет определить ориентировочное расположение изгиба. Конец брови. Расположите карандаш по диагонали от крыла носа через внешний уголок глаза. Точка пересечения с бровью подскажет, где стоит завершить её хвостик.

После этого можно аккуратно заполнить пробелы карандашом или тенями и зафиксировать волоски прозрачным гелем.

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