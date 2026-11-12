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Если хотите челку: какую стрижку выбрать этой осенью

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
288
Если хотите челку: какую стрижку выбрать этой осенью
Стрижка "шторка". Источник: Создано с помощью ИИ

Осенью 2026 года среди модных причесок особое внимание привлекает Curtain Crop – короткая стрижка с удлиненной челкой, сочетающая элегантность и легкую небрежность. Она станет удачным выбором для тех, кто хочет изменить образ, но не готов ежедневно тратить много времени на укладку.

Как пишет издание Myself, эта прическа вдохновлена модой 1990-х годов и подходит для разных типов волос. Главная ее особенность – пряди, мягко обрамляющие лицо, создавая естественный и непринужденный образ.

Что такое Curtain Crop

 

Если хотите челку: какую стрижку выбрать этой осенью

Curtain Crop. Источник: Instagram, @grayellen_hair

Curtain Crop – это короткая многослойная стрижка, которая напоминает слегка отросшую пикси. Волосы на затылке и по бокам остаются относительно короткими, тогда как передние пряди имеют большую длину.

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Особый шарм прическе придает челка-шторка, разделенная пробором посередине. Она плавно переходит в основную длину волос и красиво обрамляет лицо.

При этом Curtain Crop не обязательно подразумевает очень короткие волосы. Тем, кто не решается на радикальные перемены, стилисты предлагают удлиненный вариант в форме короткого боба до подбородка.

Стрижка сочетает ретроэстетику с современной естественностью. Ее характерные черты – мягкие линии, подвижные пряди и отсутствие излишней геометричности.

Кому подходит модная стрижка

Одно из преимуществ Curtain Crop – универсальность. Благодаря возможности менять длину передних прядей и форму челки прическу можно адаптировать к разным чертам лица.

Особенно удачно она подчеркивает красоту прямых и слегка волнистых волос. В таких случаях пряди естественно ниспадают по обе стороны лица, а прическа сохраняет форму даже без сложной укладки.

Обладательницам кудрявых волос также не стоит отказываться от этого тренда. Однако важно учитывать особенности завитков, ведь после высыхания кудри могут приподниматься и визуально уменьшать длину. Поэтому длину челки и расположение слоев лучше подбирать индивидуально.

Как укладывать Curtain Crop

Еще одна причина популярности этой стрижки – минимум усилий для ежедневной укладки. Curtain Crop не требует идеально гладких волос. Наоборот, легкая растрепанность делает прическу интереснее.

Чтобы создать естественный образ, достаточно нанести на влажные волосы немного мусса или крема для укладки, слегка помять пряди руками и оставить высыхать самостоятельно. Такой способ особенно хорошо подходит для волнистых волос.

Если хочется добавить объема у корней, можно воспользоваться текстурирующим спреем. Он поможет создать эффект более густых волос и подчеркнуть отдельные пряди.

Для более сдержанного и элегантного образа подойдет гладкая укладка. Передние пряди можно разделить на две стороны, зафиксировав небольшим количеством геля или крема. Такая прическа будет уместна как на работе, так и на вечернем мероприятии.

Сложно ли ухаживать за Curtain Crop

Curtain Crop относится к стрижкам, которые не требуют сложного ухода. Благодаря небольшой длине волосы быстрее высыхают, а для повседневной укладки обычно достаточно нескольких минут.

Однако, чтобы прическа не теряла характерную форму, стрижку рекомендуют обновлять примерно каждые 6–8 недель. Если выбрать удлиненный вариант в стиле боба, посещать парикмахера можно немного реже.

Удлиненные пряди у лица, естественный объем и простота укладки делают эту стрижку одним из интересных вариантов для осеннего обновления образа.

OBOZ.UA предлагает женщинам узнать об ошибках в макияже, которые портят образ и добавляют возраст.

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