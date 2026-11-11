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Какие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденно

Елена БылимЕлена Былим
Time to read3 мин
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Какие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденно
Некоторые прически могут омолаживать или скрывать морщины. Источник: pexels.com/@a-darmel

Выбор идеальной длины и формы волос после 60 лет зависит от текстуры прядей, особенностей ухода и личных предпочтений. Звездные стилисты подчеркивают, что современные тренды не ограничивают женщин исключительно короткими стрижками, предлагая гармоничные решения как для длинных волос, так и для элегантных бобов или пикси.

Стилисты из Real Simple отмечают, что благодаря правильной градуировке, текстурированию и акценту на естественный объем каждая модель адаптируется к разным типам внешности. Ниже представлен обзор стильных причесок, которые эксперты советуют рассмотреть для обновления образа.

Длинные волнистые волосы

Длинные волосы остаются актуальными в любом возрасте, если они выглядят здоровыми и гармонируют с чертами лица.

Какие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденно

Длинные волнистые волосы. Источник: unsplash.com/@aboonefilm

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Звездный стилист Джулиус Майкл отмечает, что для придания густоты можно использовать накладные пряди или сделать длинные слои, которые создают естественное движение. Мягкие волны добавляют образу легкости и женственности, убирая излишнюю строгость. Для укладки достаточно подчеркнуть естественную текстуру или завить легкие локоны.

Текстурный лоб

Поклонницам мягких и непринужденных образов стилисты советуют обратить внимание на боб средней длины (лоб) с текстурированием.

Какие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденно

Текстурный лоб. Источник: littlemissmomma.com

Такая прическа позволяет демонстрировать свой кудрявый или волнистый тип волос, создавая эффект легкой небрежности. Для достижения нужного объема и формы можно использовать плойку или стайлер большого диаметра. Финальным штрихом станет текстурирующий спрей, который фиксирует пряди, не утяжеляя их.

Волны до плеч

Этот универсальный вариант длины подходит как для повседневных дел, так и для торжественных событий или вечерних выходов.

Какие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденно

Волны до плеч. Источник: unsplash.com/@lamadreinspirada

Мастер подбирает длину и степень градуировки индивидуально, учитывая форму лица и густоту прядей. Для укладки используют щипцы для завивки большого диаметра (от 2,5 см), создающие плавные мягкие волны. Такая длина удобна в уходе и при необходимости легко собирается.

Классическая пикси

Короткая стрижка пикси – отличный выбор для тех, кто ищет практичный и в то же время смелый образ.

Какие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденно

Пикси. Источник: unsplash.com/@i_m_noble

По словам стилистов, эта прическа подходит всем независимо от возраста и требует минимум усилий при ежедневной укладке. Она легко адаптируется к любому стилю – от строгого и аккуратного до текстурного и текстурно-растрепанного. Это идеальное решение для активного ритма жизни.

Гладкий боб

Для создания изысканного и графичного образа выбирают асимметричный боб или его удлиненную версию, которые укладывают идеально ровно.

Какие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденно

Гладкий боб. Источник: unsplash.com/@mihaela_claudia_p

Главный элемент этой прически – зеркальный блеск и абсолютная гладкость волос, которые достигаются с помощью выпрямителя и масел против пушистости. Чтобы сократить ежедневное время на укладку, стилисты советуют сделать кератиновое выпрямление. Стрижка подчеркивает линию шеи и скул.

Объемные длинные волосы

Каскадные длинные волны с выразительным объемом у корней создают роскошный и элегантный образ. Эффект достигается благодаря мягким слоям, обрамляющим лицо, и глубокому боковому пробору.

Какие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденно

Длинные объемные волосы. Источник: magnific

Во время сушки фен направляют вверх, используя круглую щетку большого диаметра, чтобы приподнять пряди. Спреи для объема и текстурирующие средства помогают сохранить пышность в течение дня.

Натуральное афро

Стрижка подчеркивает естественную текстуру и кудрявый рисунок волос, делая их главным акцентом образа.

Какие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденно

Натуральное афро. Источник: unsplash.com/@ericdsgn

Преимущество этого стиля – полное отсутствие необходимости в термической обработке или сложной укладке. Волосы сохраняют естественную силу, объем и здоровую структуру. Прическа выглядит величественно и демонстрирует природную красоту прядей.

Многослойная стрижка с боковым пробором

Этот мягкий и универсальный вариант подходит для любой формы лица благодаря легким кончикам, обрамляющим овальные линии.

Какие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденно

Слои с боковым пробором. Источник: magnific.com

Многослойность придает волосам визуальный объем и динамику, делая общий образ легким. Глубокий боковой пробор придает прическе современный и ухоженный штрих. Она не требует долгой укладки и отлично держит форму.

Боб в стиле "Old Money"

Тренд на элегантную классику выражается в бобе с четкими плотными концами и незаметной градуировкой у лица.

Какие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденно

Боб Old Money. Источник: pinchofglam.com/Pinterest

Стилист Джулиус Майкл отмечает, что эта прическа излучает роскошь и подчеркивает здоровый блеск волос. Она выглядит современно благодаря аккуратной форме и отсутствию лишней филировки. Стрижка придает волосам визуальную густоту и ухоженность.

Бикси

Стрижка бикси сочетает в себе элементы классического боба и короткого пикси, создавая удачный баланс длины.

Какие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденно

Бикси

Она подходит для волос любой текстуры – от полностью прямых до волнистых или кудрявых. Ее можно укладывать гладко с помощью утюжка или подчеркивать естественные завитки с помощью текстурирующих кремов. Это универсальный вариант для тех, кто хочет короткую, но гибкую в укладке прическу.

Ранее OBOZ.UA писал о цветах маникюра, которые подойдут женщинам 50+.

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