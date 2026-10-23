Какие прически подходят для квадратного лица: топ 10

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеоВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеокраинцев предупредили о резком росте цен на бензинУкраинцев предупредили о резком росте цен на бензин: к чему "готовятся" АЗСПутин"Уходи в отставку, старый уже": Путин заговорил об уважении и равенстве и стал посмешищем в сетиСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныЧетыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам самиЧетыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам самиФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по СШАФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по СШАДональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Не новая Ялта": в Кремле сделали заявление о встрече Путина с Трампом и Си Цзиньпином и упомянули Украину"Торговая политика ЕС не должна наказывать Украину": евродепутат призвала пересмотреть квоты и CBAM"Торговая политика ЕС не должна наказывать Украину": евродепутат призвала пересмотреть квоты и CBAMОтключения света в Киеве в начале октября 2025 годаТрое суток без света и воды: сколько денег нужно украинцам, чтобы пережить блэкаут

Какие прически подходят для квадратного лица: топ 10

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
504
Какие прически подходят для квадратного лица: топ 10
Прически для квадратного лица. Источник: Создано с помощью ИИ

Правильно подобранная стрижка может подчеркнуть природную красоту лица, сделать его черты выразительнее или визуально смягчить четкие линии. Обладательницам квадратной формы лица стилисты советуют обратить внимание на прически с мягкими слоями, текстурой и прядями у скул.

О том, какие именно стрижки будут наиболее удачными, рассказывает Who What Wear. Стилисты отмечают, что для квадратного лица подходит практически любая длина волос. Главное – правильно расположить объем и обрамляющие лицо пряди.

Как определить квадратную форму лица

Главная особенность квадратного лица – выраженная линия нижней челюсти. При этом лоб, скулы и челюсть обычно имеют примерно одинаковую ширину.

По словам звездного парикмахера Мелиссы Тимперли, при выборе стрижки важно учитывать не только форму лица, но и высоту лба, расположение скул, особенности глаз и естественную линию роста волос.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
2,2 т.
Вещи из 70-х возвращаются в моду: как их стилизовать
2,2 т.
Вещи из 70-х возвращаются в моду: как их стилизовать
Елена БылимЕлена Былим
573
Как сушить волосы без фена: советы для разных типов
573
Как сушить волосы без фена: советы для разных типов
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
4,5 т.
Мгновенно сделают вас моложе: удачные прически для зрелых женщин
4,5 т.
Мгновенно сделают вас моложе: удачные прически для зрелых женщин

Небрежный боб (Broken Bob)

Какие прически подходят для квадратного лица: топ 10

Прическа bob. Источник: instagram.com/missjobaker

Эта стрижка предполагает длину от подбородка до плеч, слегка неровные кончики и естественное движение волос.

Особенно удачно смотрится вариант с удлиненными передними прядями, которые обрамляют нижнюю часть лица. Благодаря легкой небрежности прическа не создает дополнительных жестких линий и делает силуэт мягче.

Челка-шторка

Какие прически подходят для квадратного лица: топ 10

Длинный боб (лоб). Источник: instagram.com/streicherhair

Один из самых универсальных вариантов для квадратного лица – челка, разделенная посередине. Ее пряди плавно расходятся в стороны, касаются скул и постепенно переходят в основную длину волос.

Такая форма помогает визуально смягчить угловатость лица. Кроме того, челка-шторка хорошо сочетается как с короткими, так и с длинными стрижками.

Текстурированный лоб

Какие прически подходят для квадратного лица: топ 10

Текстурированный лоб. Источник: Instagram, @aimeesong

Удлиненный боб до ключиц, или лоб, станет удачным решением для тех, кто хочет сделать выразительную линию челюсти менее заметной.

Поскольку волосы заканчиваются ниже подбородка, взгляд направляется вниз, и лицо визуально кажется более вытянутым. Легкие волны и текстурированные пряди придают прическе естественность.

Современный шег (New Shag)

Какие прически подходят для квадратного лица: топ 10

Современный шег. Источник: Alexa Chung

Обновленная версия популярной многослойной стрижки шег отличается мягкими переходами и удлиненными прядями.

Ее главное преимущество для квадратного лица заключается в том, что объем распределяется на разных уровнях, а не сосредоточен у подбородка. Благодаря этому прическа выглядит легкой и сбалансированной.

Многослойная стрижка в стиле 90-х

Какие прически подходят для квадратного лица: топ 10

Многослойная стрижка в стиле 90-х. Источник: Instagram, @hoskelsa

Объемные прически, которые когда-то популяризировали супермодели Синди Кроуфорд и Бриджит Холл, снова актуальны.

Мягкие слои у скул и челюсти придают волосам движение и помогают открыть лицо. Это хороший вариант для тех, кто хочет обновить прическу, но не готов расставаться с длиной.

Закругленная челка

В отличие от густой прямой челки, которая образует четкую горизонтальную линию, закругленный вариант плавно повторяет контуры лба и переходит в боковые пряди.

Такая форма мягко обрамляет лицо и гармонично сочетается с выразительной нижней челюстью.

Градуированный боб

Какие прически подходят для квадратного лица: топ 10

Градуированный боб. Источник: Instagram, @alexisforeman

Особенность этой стрижки – более короткие волосы на затылке и длинные пряди спереди.

Благодаря градуированным слоям мастер может регулировать объем и формировать желаемый силуэт. Удлиненная передняя часть помогает сбалансировать пропорции квадратного лица, а объем на затылке делает прическу выразительнее.

Удлиненная косая челка

Какие прически подходят для квадратного лица: топ 10

Удлиненная косая челка. Источник: Instagram, @emanuellek_

Челка, уложенная набок, помогает создать мягкую асимметрию и отвлечь внимание от четких геометрических линий лица.

Она хорошо сочетается с бобом, многослойными стрижками средней длины и длинными волосами. Это также один из самых простых способов изменить образ без кардинального укорачивания волос.

Короткая стрижка Mod Crop

Любительницам смелых образов стилисты предлагают короткую стрижку в эстетике 1960-х годов.

Ее характерные черты – текстурированные волосы у ушей и выразительная короткая челка. В отличие от причесок, призванных смягчать пропорции, Mod Crop подчеркивает сильные черты лица и делает их главным акцентом образа.

Шег в стиле 70-х

Какие прически подходят для квадратного лица: топ 10

Шег в стиле 70-х. Источник: Instagram, @julesfi

Еще один удачный вариант – многослойная стрижка с характерной для 1970-х годов непринужденностью.

Она предполагает большое количество слоев, естественную текстуру и легкую неоднородность прядей. Особенно эффектно такая прическа выглядит на волнистых волосах, ведь естественные изгибы придают силуэту мягкость.

OBOZ.UA заодно предлагает варианты причесок, которые визуально омолаживают лицо.

Похожие темы
прическистрижкиволосы
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники