Какие прически будут в моде этой зимой: фото

Зима 2026–2027 принесет новые тенденции в мире причесок. В этом сезоне стилисты советуют отказаться от сложных укладок в пользу естественности, мягких линий и стрижек, которые не требуют ежедневного использования фена или плойки

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Как пишет Women.com, главный акцент этой зимой – сочетание элегантности, удобства и естественной текстуры волос. По словам косметолога и эксперта по красоте Линдси Вортен, клиенты все чаще выбирают стрижки, которые сохраняют аккуратную форму даже без длительной укладки. Эксперты выделили пять причесок, которые будут особенно актуальны в холодный сезон.

Итальянский боб

Классический итальянский боб, который стал популярным несколько лет назад, возвращается в обновленном варианте. Теперь вместо четких тяжелых линий стилисты предлагают легкие слои, которые придают волосам подвижность и естественный объем.

Обновленный итальянский боб особенно хорошо подходит для прямых и волнистых волос. Он позволяет создать элегантную прическу без сложных процедур и большого количества средств для укладки.

Кроме того, более короткая длина практична зимой: пряди меньше путаются в шарфах и не застревают в застежках верхней одежды. Стрижку также можно дополнить легкой челкой.

Более нежная версия стрижки шег

Многослойная стрижка шег снова привлекает внимание, однако на этот раз ее форма стала сдержаннее. Вместо резких переходов между длинами парикмахеры создают плавные слои, которые подчеркивают естественную структуру волос.

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Эта прическа особенно подойдет обладательницам волнистых и кудрявых прядей. Благодаря правильному расположению слоев волосы приобретают объем, а локоны становятся выразительнее.

Главное преимущество мягкого шега – минимальная потребность в горячей укладке. Это особенно актуально зимой, когда волосы могут становиться суше из-за холодного воздуха и отопления.

Кудрявый баттерфляй

Стрижка "баттерфляй", или "бабочка", остается среди модных тенденций, но теперь стилисты предлагают ее адаптированную версию для кудрявых волос.

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Особенность такой прически заключается в сочетании более коротких и длинных слоев. Пряди вокруг лица формируют мягкий силуэт, тогда как основная длина остается практически неизменной.

Это удачное решение для тех, кто хочет сделать прическу визуально пышнее, не жертвуя длиной волос.

Кудрявый "баттерфляй" также не требует частого обновления формы в салоне. Правильно подобранные слои помогают локонам естественно ниспадать, создавая объем без сложной укладки.

Длинные слои с челкой-шторкой

Не все модные перемены требуют кардинально обрезать волосы. Тем, кто хочет освежить прическу, но сохранить привычную длину, стилисты рекомендуют многослойную стрижку с челкой-шторкой.

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Такая челка состоит из удлиненных прядей, которые мягко обрамляют лицо с обеих сторон. Она хорошо сочетается с волосами разной длины и позволяет экспериментировать с укладками.

По словам Линдси Вортен, челка-шторка остается одним из самых популярных запросов в салонах красоты, поскольку помогает изменить прическу без радикального преображения.

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Для праздничных событий волосы можно собрать, оставив несколько свободных прядей у лица. А для повседневного образа достаточно подчеркнуть естественные волны.

Челка в стиле Джейн Биркин

Еще один тренд зимы – легкая челка средней длины, вдохновленная знаменитой прической Джейн Биркин. Ее характерная особенность – тонкие, непринужденные пряди примерно до уровня бровей.

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В отличие от густой геометричной челки, этот вариант имеет более мягкую форму и не требует идеально ровной укладки.

Лучше всего она подходит для прямых или волнистых волос. Благодаря легкой текстуре прическа выглядит естественно, а лицо получает деликатное обрамление.

Челку в стиле Биркин можно носить с волосами разной длины, поэтому она подойдет тем, кто хочет заметных перемен без полноценной новой стрижки.

В целом зимой 2026–2027 годов в тренде будут прически, которые подчеркивают индивидуальность и не требуют много времени на уход. Стилисты советуют прежде всего учитывать естественную текстуру волос, ведь именно она поможет выбрать форму, которая будет оставаться удобной и актуальной на протяжении всего сезона.

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