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Какие темные цвета в моде этой осенью: идеи для маникюра

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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Какие темные цвета в моде этой осенью: идеи для маникюра
Какой маникюр выбрать осенью. Источник: unsplash.com/@happpyal

С наступлением холодов смена сезонного гардероба традиционно сопровождается переходом к насыщенной и глубокой палитре в бьюти-сфере. Осенью предлагается обратить внимание на изысканные темные оттенки, которые придают образу особый шарм и элегантность.

Среди фаворитов сезона оказались как проверенная временем классика, так и смелые современные варианты, популярные среди мировых звезд и законодателей моды. От глянцевого шоколада до глубокого оникса – эти цвета станут идеальным завершением любого осеннего аутфита, отмечают эксперты Who What Wea.

Глянцевый шоколад

Какие темные цвета в моде этой осенью: идеи для маникюра

Шоколадные ногти. Источник: instagram.com/nailartbyqueenie

Шоколадно-коричневые тона возвращаются на пик популярности каждую осень, и этот сезон не стал исключением. Стилисты отмечают, что особым спросом сейчас пользуются оттенки молочного шоколада и насыщенного мокко, которые выглядят сдержанно, но в то же время очень стильно.

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Осенний баклажан

Какие темные цвета в моде этой осенью: идеи для маникюра

Ногти цвета баклажана. Источник: instagram.com/paintedbyjools

Баклажановый цвет стал настоящим хитом в модной индустрии этой осенью. Этот насыщенный фиолетовый оттенок гармонично сочетает в себе игривость и классическую изысканность. Он служит свежей и интересной альтернативой привычному бордовому маникюру, добавляя ногтям глубины.

Классический темно-синий

Какие темные цвета в моде этой осенью: идеи для маникюра

Темно-синие ногти. Источник: instagram.com/paintedbyjools

Глубокий темно-синий цвет остается ежегодным фаворитом осеннего сезона. Он идеально подходит тем, кто ищет выразительное темное покрытие, но стремится избежать строгости и контрастности черного лака. Этот оттенок придает образу загадочности и хорошо сочетается с теплым трикотажем.

Маникюр цвета мерло

Какие темные цвета в моде этой осенью: идеи для маникюра

Ногти цвета вина. Источник: instagram.com/themaniclub

Глубокие красные и винные оттенки всегда актуальны с наступлением холодов, однако именно цвет вина сорта мерло заполонил соцсети. Этот изысканный и насыщенный тон выглядит дорого и прекрасно дополняет уютные осенние образы. Впрочем, такое покрытие требует идеально ухоженной кутикулы и аккуратного нанесения.

Оливковый зеленый

Какие темные цвета в моде этой осенью: идеи для маникюра

Оливковые ногти. Источник: instagram.com/themaniclub

Приглушенный оливковый оттенок – новый фаворит среди фешен-инсайдеров. Хотя зеленый цвет считается менее очевидным выбором для маникюра, именно оливковая палитра демонстрирует высокую популярность этой осенью. Она придает ногтям современный и элегантный вид, оставаясь при этом достаточно нейтральной.

Полированный оникс

Какие темные цвета в моде этой осенью: идеи для маникюра

Черные ногти. Источник: instagram.com/lolo.nailedit

Ни одна осенняя подборка не обходится без глубокого черного лака. В этом сезоне в тренде вариант полированный оникс – глянцевое покрытие с зеркальным топом для достижения максимального блеска. Такой маникюр выглядит максимально лаконично, выразительно и смело.

Ранее OBOZ.UA писал о френче, который снова вернулся в тренды.

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