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Какие стрижки популярны этой осенью: топ от экспертов

Алина МилсентАлина Милсент
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Какие стрижки популярны этой осенью: топ от экспертов
Тенденции осени 2026 года. Источник: Создано с помощью ИИ

После летнего сезона многие женщины стремятся обновить стрижку, придать волосам объем или попробовать что-то необычное. В этом году стилисты предлагают отказаться от чрезмерно сложных укладок в пользу естественной текстуры, легкости и подвижности прядей.

Как пишет Who What Wear, осенью 2026 года нет одной стрижки, которая бы доминировала среди всех остальных. Зато популярность приобретают разнообразные варианты для коротких, средних и длинных волос. Звездная стилистка Бренднетта Эшли назвала пять актуальных стрижек, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне.

Скульптурное каре для вьющихся волос

Какие стрижки популярны этой осенью: топ от экспертов

Волнистый боб. Источник: Instagram, @vincentpel

Эта стрижка сочетает в себе четкую форму и естественный объем локонов. Благодаря продуманному силуэту кудри образуют выразительный контур, а прическа остается легкой и подвижной.

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Для укладки эксперт рекомендует наносить на влажные волосы увлажняющий крем для кудрей, а затем мусс, который поможет подчеркнуть их форму.

Сушить волосы желательно феном с диффузором, стараясь как можно меньше касаться прядей. Важно полностью высушить локоны, чтобы они сохранили четкость и не потеряли объем.

Мягкий шег

Какие стрижки популярны этой осенью: топ от экспертов

Мягкий шег. Источник: Instagram @cnaselli.

Шег – многослойная стрижка с прядями разной длины, создающая эффект легкой небрежности. Осенью 2026 года особенно актуальна ее мягкая версия без резких переходов.

Главное преимущество такой прически – естественная подвижность волос. Она хорошо подходит для волнистых и кудрявых прядей, придавая им объем и выразительность.

По словам Эшли, секрет удачного шега заключается в контролируемой небрежности. Для укладки достаточно небольшого количества мусса, а после высыхания волос отдельные локоны можно осторожно разделить пальцами с каплей крема. Обладательницам волнистых волос стоит использовать минимум средств, чтобы не утяжелять пряди.

Кудрявая пикси

Какие стрижки популярны этой осенью: топ от экспертов

Кудрявая пикси. Источник: Instagram, @alyssainthecity

Короткая стрижка пикси остается актуальной, но в этом сезоне стилисты предлагают обратить внимание на вариант с естественными локонами. Такая прическа открывает лицо, подчеркивает его черты и создает дополнительный объем в верхней части головы.

Для укладки эксперт советует использовать гель легкой фиксации. Его нужно нанести на чистые влажные волосы, после чего дать локонам высохнуть естественным образом или воспользоваться диффузором.

Когда волосы полностью высохнут, можно осторожно приподнять их у корней расческой с длинными редкими зубцами. Это придаст прическе пышности, не нарушая форму локонов.

Длинные волосы с многослойной стрижкой

Какие стрижки популярны этой осенью: топ от экспертов

Длинные волосы с многослойной стрижкой. Источник: Instagram, @cassdimicco

Тем, кто не хочет расставаться с длиной, стилисты рекомендуют многослойную стрижку с прядями, обрамляющими лицо. Благодаря слоям волосы становятся визуально объемнее и приобретают естественную подвижность. Особенно удачно такая стрижка подчеркивает волнистые и кудрявые локоны.

Главная задача мастера – создать плавные переходы между прядями, чтобы прическа не выглядела слишком тяжелой или строго структурированной.

Для укладки Эшли советует сочетать крем для кудрей с легким муссом. Первый помогает увлажнить волосы и подчеркнуть их текстуру, а второй обеспечивает объем и фиксацию.

Короткая вьющиеся челка

Какие стрижки популярны этой осенью: топ от экспертов

Короткая вьющиеся челка. Источник: Instagram, @yarashahidi

Один из самых смелых трендов осени – микрочелка из естественных локонов. Ее длина обычно заканчивается выше бровей, благодаря чему акцент смещается на глаза и верхнюю часть лица. По словам стилистки, даже такое небольшое изменение способно существенно обновить прическу без необходимости стричь основную длину волос.

Чтобы короткие локоны держали форму, эксперт рекомендует наносить на влажную челку немного геля легкой фиксации. Это поможет подчеркнуть каждый локон и сохранить естественную текстуру.

OBOZ.UA при этом предлагает варианты причесок, визуально омолаживающих лицо.

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