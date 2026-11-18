Холодная погода – не повод отказываться от юбок в пользу брюк. В сезоне осень-зима 2026/2027 дизайнеры предлагают множество стильных вариантов, которые можно сочетать с уютными свитерами, высокими сапогами и теплыми пальто.

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Юбки стали одними из главных героев модных показов. В частности, Prada представил весенне-летнюю коллекцию из 63 образов, ни в одном из которых не было брюк. Как пишет Myself, некоторые тенденции следующего года можно смело опробовать уже сейчас.

Юбка-карандаш

Классическая юбка-карандаш давно вышла за рамки строгого офисного дресс-кода. В этом сезоне дизайнеры предлагают носить ее не только с элегантными рубашками и жакетами, но и с повседневной одеждой.

Особенно актуальны модели прямого или слегка зауженного кроя, которые подчеркивают силуэт. Чтобы образ не был слишком официальным, стилисты советуют сочетать такую юбку с объемным свитером или рубашкой свободного кроя.

Главный секрет стильного сочетания – игра на контрастах. Приталенный низ прекрасно гармонирует с массивным верхом. Для более сдержанного образа можно выбрать укороченный жакет, который акцентирует внимание на талии. Именно такие юбки можно было увидеть в осенне-зимней коллекции Tory Burch.

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Клетчатые юбки

Клетка снова возвращается в список самых популярных принтов холодного сезона. Однако вместо ярких шотландских сочетаний красного, синего и зеленого дизайнеры предлагают обратить внимание на более сдержанную палитру.

В тренде клетчатые юбки коричневого, серого и других нейтральных оттенков. Они хорошо сочетаются с однотонными водолазками, вязаными свитерами и классическими пальто. Для создания элегантного образа можно выбрать комплект из юбки и жакета с одинаковым принтом. А если хочется чего-то более современного, стоит дополнить клетчатую модель курткой с меховой отделкой.

Главные истории дня

Вдохновением может стать коллекция Brunello Cucinelli, где традиционный узор получил новое, более изысканное прочтение.

Кружевные юбки

Легкое кружево обычно ассоциируется с весенними и летними образами. Однако в этом году Saint Laurent, Fendi и Valentino доказали, что нежные фактуры могут стать частью зимнего гардероба. Для холодной погоды лучше выбирать модели с плотной подкладкой или юбки из теплого материала, украшенные кружевными вставками.

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Самыми модными будут черные, шоколадные, темно-коричневые и другие приглушенные оттенки. Они добавляют образу элегантности и легко сочетаются с зимними вещами.

Особенно эффектно кружевная юбка будет смотреться с грубым вязаным свитером, объемным кардиганом или шубой из искусственного меха. Такое сочетание разных фактур делает даже самый простой образ интереснее.

Кожаные юбки

Кожа остается одним из самых актуальных материалов осенне-зимнего сезона. Юбки из натуральной или качественной искусственной кожи выглядят стильно и хорошо сочетаются с теплым трикотажем.

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Особое внимание дизайнеры уделяют моделям с фактурной поверхностью. Среди главных тенденций – имитация крокодиловой кожи, декоративные молнии и необычные детали кроя.

Такие юбки можно носить с объемными свитерами, водолазками или кардиганами крупной вязки. Еще один модный вариант – кожаный комплект из юбки и куртки в одном стиле.

В коллекции Elie Saab, например, появились элегантные модели с фактурой под крокодиловую кожу, которые могут стать основой выразительного зимнего образа.

Акцентные юбки

Для тех, кто не боится модных экспериментов, дизайнеры подготовили юбки, которые сразу привлекают внимание. Это могут быть модели с асимметричным подолом, объемными воланами, декоративной вышивкой или необычным сочетанием цветов.

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Главное правило – позволить юбке оставаться центральным элементом образа. Если у нее сложный крой или яркая отделка, остальные вещи лучше выбирать максимально лаконичными. Например, пышная юбка отлично сочетается с однотонной облегающей водолазкой, а асимметричная модель – со сдержанным свитером и классическими сапогами.

Важно также соблюдать баланс пропорций. Если низ объемный, верх желательно выбирать более прилегающим, чтобы образ оставался гармоничным.

В холодное время года юбки стоит дополнять плотными колготками, высокими сапогами и теплой верхней одеждой. Это позволит не только следовать модным тенденциям, но и чувствовать себя комфортно даже в морозные дни.

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