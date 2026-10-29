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Какие осенние куртки полнят: неудачные фасоны

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
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Какие осенние куртки полнят: неудачные фасоны
Осенние куртки. Источник: Создано с помощью ИИ

Осенние куртки могут заметно изменить пропорции фигуры. Некоторые популярные фасоны визуально расширяют плечи, скрывают талию или добавляют лишний объем в области живота и бедер.

Как пишет Styl Interia, при выборе верхней одежды особого внимания заслуживают ее крой, длина и фактура ткани. Стилисты назвали четыре модных фасона осенних курток, которые могут визуально добавлять килограммы и нарушать пропорции силуэта.

Объемные бомберы

Кожаные и замшевые бомберы остаются среди самых популярных моделей осени 2026 года. Особенно актуальны свободные куртки с заниженной линией плеч, широкими рукавами и эластичной резинкой внизу.

Однако именно эти особенности кроя могут создавать нежелательный визуальный эффект. Объемная верхняя часть и стянутый низ формируют округлый силуэт, из-за чего живот и плечи кажутся массивнее. Особенно заметным такой эффект может быть на фигурах с выраженными бедрами или животом.

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Что выбрать вместо этого: бомбер с менее объемными рукавами, мягкой линией плеч и свободным нижним краем. Также стоит обратить внимание на модели, которые не собираются крупными складками на талии.

Стеганые куртки оверсайз

Какие осенние куртки полнят: неудачные фасоны

Какую осеннюю куртку выбрать. Источник: Создано с помощью ИИ

Свободные стеганые куртки с объемным утеплителем отлично защищают от холода, однако могут полностью скрывать естественные контуры тела.

Больше всего это касается моделей прямого кроя с крупными геометрическими секциями и толстым наполнителем. Из-за отсутствия выраженной талии силуэт становится шире, а фигура визуально приобретает дополнительный объем.

Особенно осторожно стоит выбирать короткие стеганые куртки, которые заканчиваются на самой широкой части бедер.

Более удачная альтернатива: модели с более тонким утеплителем, мелкой прострочкой и слегка приталенным кроем. Вертикальные детали и умеренный объем помогут создать более вытянутый силуэт.

Куртки Teddy Bear

Какие осенние куртки полнят: неудачные фасоны

Какую осеннюю куртку выбрать. Источник: Создано с помощью ИИ

Мягкие плюшевые куртки и пальто в стиле Teddy Bear ассоциируются с уютом и комфортом. Однако их характерная фактура может существенно влиять на восприятие пропорций тела.

Густой длинный ворс визуально увеличивает объем верхней части фигуры, а в сочетании с широким кроем делает силуэт менее выразительным.

Особенно это касается моделей со спущенными плечами, большими накладными карманами и отсутствием какого-либо акцента на талии.

Если хочется сохранить уютную фактуру, но избежать чрезмерного объема, лучше выбирать куртки с более коротким ворсом и четкой линией плеч.

Также стоит обратить внимание на длину: удлиненные модели с ровными вертикальными линиями могут создавать более гармоничные пропорции, чем короткие бесформенные куртки.

Куртки с поясом

Казалось бы, пояс должен подчеркивать талию и делать силуэт стройнее. Однако в некоторых случаях он дает противоположный эффект.

Плотная ткань, широкий пояс и крупные складки вокруг живота могут визуально добавлять объем именно в той зоне, которую хотелось бы сделать менее заметной. Особенно внимательно к таким моделям советуют присмотреться невысоким женщинам, а также обладательницам фигур типа "яблоко" и "прямоугольник".

Проблема заключается не в самом поясе, а в том, как он взаимодействует с тканью и пропорциями тела. Если материал слишком толстый, при затягивании образуются объемные складки, которые утяжеляют силуэт.

Лучшее решение: куртка из более мягкой ткани, с деликатным поясом или естественным приталиванием без чрезмерного стягивания.

Как выбрать осеннюю куртку, которая не будет утяжелять фигуру

Самые важные детали – правильная длина, умеренный объем, расположение плечевых швов и плотность материала. Даже самая модная куртка может нарушать пропорции, если она слишком широкая или заканчивается на неудачной для конкретной фигуры высоте.

В то же время объемные бомберы, плюшевые пальто или куртки оверсайз необязательно исключать из гардероба. Если нравится определенный фасон, его можно сбалансировать прямыми брюками, юбками подходящей длины или обувью, которая визуально удлиняет ноги.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как носить модные в этом сезоне ботильоны с широким голенищем.

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