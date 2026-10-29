Какие осенние куртки полнят: неудачные фасоны

Осенние куртки могут заметно изменить пропорции фигуры. Некоторые популярные фасоны визуально расширяют плечи, скрывают талию или добавляют лишний объем в области живота и бедер.

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Как пишет Styl Interia, при выборе верхней одежды особого внимания заслуживают ее крой, длина и фактура ткани. Стилисты назвали четыре модных фасона осенних курток, которые могут визуально добавлять килограммы и нарушать пропорции силуэта.

Объемные бомберы

Кожаные и замшевые бомберы остаются среди самых популярных моделей осени 2026 года. Особенно актуальны свободные куртки с заниженной линией плеч, широкими рукавами и эластичной резинкой внизу.

Однако именно эти особенности кроя могут создавать нежелательный визуальный эффект. Объемная верхняя часть и стянутый низ формируют округлый силуэт, из-за чего живот и плечи кажутся массивнее. Особенно заметным такой эффект может быть на фигурах с выраженными бедрами или животом.

Что выбрать вместо этого: бомбер с менее объемными рукавами, мягкой линией плеч и свободным нижним краем. Также стоит обратить внимание на модели, которые не собираются крупными складками на талии.

Стеганые куртки оверсайз

Свободные стеганые куртки с объемным утеплителем отлично защищают от холода, однако могут полностью скрывать естественные контуры тела.

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Больше всего это касается моделей прямого кроя с крупными геометрическими секциями и толстым наполнителем. Из-за отсутствия выраженной талии силуэт становится шире, а фигура визуально приобретает дополнительный объем.

Особенно осторожно стоит выбирать короткие стеганые куртки, которые заканчиваются на самой широкой части бедер.

Более удачная альтернатива: модели с более тонким утеплителем, мелкой прострочкой и слегка приталенным кроем. Вертикальные детали и умеренный объем помогут создать более вытянутый силуэт.

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Куртки Teddy Bear

Мягкие плюшевые куртки и пальто в стиле Teddy Bear ассоциируются с уютом и комфортом. Однако их характерная фактура может существенно влиять на восприятие пропорций тела.

Густой длинный ворс визуально увеличивает объем верхней части фигуры, а в сочетании с широким кроем делает силуэт менее выразительным.

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Особенно это касается моделей со спущенными плечами, большими накладными карманами и отсутствием какого-либо акцента на талии.

Если хочется сохранить уютную фактуру, но избежать чрезмерного объема, лучше выбирать куртки с более коротким ворсом и четкой линией плеч.

Также стоит обратить внимание на длину: удлиненные модели с ровными вертикальными линиями могут создавать более гармоничные пропорции, чем короткие бесформенные куртки.

Куртки с поясом

Казалось бы, пояс должен подчеркивать талию и делать силуэт стройнее. Однако в некоторых случаях он дает противоположный эффект.

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Плотная ткань, широкий пояс и крупные складки вокруг живота могут визуально добавлять объем именно в той зоне, которую хотелось бы сделать менее заметной. Особенно внимательно к таким моделям советуют присмотреться невысоким женщинам, а также обладательницам фигур типа "яблоко" и "прямоугольник".

Проблема заключается не в самом поясе, а в том, как он взаимодействует с тканью и пропорциями тела. Если материал слишком толстый, при затягивании образуются объемные складки, которые утяжеляют силуэт.

Лучшее решение: куртка из более мягкой ткани, с деликатным поясом или естественным приталиванием без чрезмерного стягивания.

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Как выбрать осеннюю куртку, которая не будет утяжелять фигуру

Самые важные детали – правильная длина, умеренный объем, расположение плечевых швов и плотность материала. Даже самая модная куртка может нарушать пропорции, если она слишком широкая или заканчивается на неудачной для конкретной фигуры высоте.

В то же время объемные бомберы, плюшевые пальто или куртки оверсайз необязательно исключать из гардероба. Если нравится определенный фасон, его можно сбалансировать прямыми брюками, юбками подходящей длины или обувью, которая визуально удлиняет ноги.

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