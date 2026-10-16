Какие цвета в моде этой осенью: стильное сочетание, которого часто избегают

Фиолетовый свитер в сочетании с красными брюками? Еще недавно большинство из нас назвало бы это настоящим безумием, ведь два ярких цвета в одном образе считаются чрезмерным приемом. Но не осенью 2026 года.

Видео дня

В этом сезоне красный и фиолетовый в одежде образовали один из самых ярких цветовых дуэтов сезона, которому точно стоит дать шанс. Как их сочетать между собой, рассказало издание Interia Styl.

Осенью 2026 года мы не боимся ярких красок

Осенний гардероб обычно склонен скатываться в рутину. Как только становится прохладнее, мы автоматически возвращаемся к бежевым, серым, спокойным коричневым оттенкам и приглушённому бордовому. И хотя это бессмертная классика, в этом сезоне мы всё чаще выходим за пределы этой сдержанной палитры. Насыщенные цвета и их неожиданные сочетания всё чаще появляются в образах уличного стиля.

И особое место среди комбинаций этой осени занимает пара, которую раньше стилисты советовали обходить десятой дорогой — красный с фиолетовым. Пришло время не просто сочетать их между собой, но и не ограничиваться сдержанными винным и сливовым оттенками, а попробовать объединить именно яркие и насыщенные оттенки.

Как носить это сочетание, чтобы оно не выглядело чрезмерным

Когда речь идет о двух столь ярких цветах, легко начать задумываться, где же пролегает грань между интересным ансамблем и стилизацией, в которой всего слишком много. Секрет удачного сочетания красного с фиолетовым кроется не только в самих оттенках, но и в тканях. Два гладких элемента в насыщенных цветах вместе могут выглядеть несколько плоско. Поэтому большую роль начинают играть плотность и фактура материалов.

РЕКЛАМА

Грубо вязаный фиолетовый свитер из пушистой шерсти или альпаки будет выглядеть совсем иначе в сочетании с плотным карминовым денимом или гладкой кожей. Разница в текстурах чётко разграничивает цвета и делает даже очень простой образ гораздо интереснее. Подобный эффект даёт сочетание матовости с блеском. Насыщенный фиолетовый цвет на замшевом или шерстяном пальто прекрасно смотрится рядом с красной лакированной кожей или легким атласом. Цвета остаются одинаково насыщенными, но благодаря разным фактурам каждый из них сохраняет свой характер.

Главные истории дня

Используй то, что уже есть в шкафу

Новый тренд вовсе не обязательно означает новые покупки. Пересмотрите свой гардероб — возможно, в нем уже есть все необходимое. Например, красный свитер, который вы носили с тёмными джинсами, и фиолетовая юбка, к которой подбирали сдержанный верх. Также можно попробовать воплотить этот смелый тренд с помощью аксессуаров — сумок, обуви, перчаток, шляп и т. д.

РЕКЛАМА

Подойдут ли всем красный и фиолетовый

Ответ не будет однозначным, ведь многое зависит от конкретных оттенков. Яркий красный в сочетании с насыщенным пурпуром дает совсем другой эффект, чем бордо, сочетающееся со сливовым или баклажанным. Первый дуэт — смелый и очень контрастный, второй — значительно спокойнее, поэтому в рамках этих двух цветов у нас есть немалое пространство для экспериментов.

Важна и температура обоих оттенков. Красный может склоняться к теплым оттенкам — оранжевому и томатному, но также и к холодным — вишневому или малиновому. Похожая ситуация и с фиолетовым: одни оттенки содержат больше синего, другие заметно ближе к красному. Вместо того чтобы руководствоваться жесткими правилами относительно своего типа внешности, лучше всего приложить конкретный оттенок к лицу и посмотреть, как на него реагирует кожа. Один оттенок способен освежить кожу, тогда как другой сильнее подчеркнет тени под глазами, покраснения или неровный цвет лица.

РЕКЛАМА

Цвет, который выглядит не лучшим образом непосредственно рядом с лицом, всё равно может найти своё место в вашем образе. Красные брюки, фиолетовая юбка, обувь или сумка не влияют на восприятие кожи так сильно, как гольф, рубашка, шарф или пальто. Благодаря этому можно смело носить даже очень насыщенный вариант такого дуэта, просто подобрав для каждого оттенка правильное место в общем ансамбле.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие принты самые модные этой осенью.