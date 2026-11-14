Какие джинсы вышли из моды: стилисты назвали трендовые альтернативы

Этой осенью модные тенденции в мире денима заметно изменились: на смену слишком узким, мешковатым и светлым джинсам приходят более структурированные и элегантные модели. Стилисты InStyle советуют обратить внимание на насыщенный темно-синий деним, прямые силуэты и свободные фасоны с широкими штанинами.

Видео дня

Особую популярность приобретают джинсы с подвернутыми краями, которые прекрасно сочетаются с актуальной осенней обувью. Узнайте, какие модели постепенно теряют актуальность и чем их стоит заменить в ноябре и в течение оставшейся части 2026 года.

Прямые джинсы-сигареты вместо скинни

Хотя обтягивающие джинсы-скинни пытаются вернуться в гардеробы, они все еще могут вызывать неоднозначные ассоциации. Прекрасной альтернативой стали слегка прилегающие джинсы-сигареты, которые мягко подчеркивают талию и бедра, но остаются свободными от колена до щиколотки.

Такой крой любим многими звездами и появляется в осенне-зимних коллекциях ведущих дизайнеров. Кроме того, эти джинсы идеально сочетаются с классической осенней обувью, такой как лоферы или туфли Мэри Джейн.

Широкие и свободные силуэты вместо чрезмерного оверсайза

Увлечение ретро-эстетикой и восхождение на вершину моды стиля бохо привели к ренессансу широких джинсов.

РЕКЛАМА

Если вам нравились мешковатые модели с низкой или средней посадкой, то широкие свободные брюки предлагают схожий уровень комфорта, но выглядят значительно более собранно и аккуратно. Они сохраняют легкость и струящийся силуэт, не создавая эффекта небрежности. Модели с высокой посадкой прекрасно вытягивают силуэт и подходят разным типам фигуры.

Главные истории дня

Насыщенный и глубокий индиго вместо белого денима

Белые летние джинсы стоит отложить до следующего теплого сезона, уступив место глубокому синему цвету индиго.

Этот насыщенный оттенок придает любому образу особую изысканность и прекрасно сочетается с главными осенними цветами – шоколадным, бордовым и оливковым. Поскольку акцент делается именно на цвете, вы можете выбрать любимый силуэт, придав гардеробу вневременную классичность без лишнего риска.

РЕКЛАМА

Структурированный крой вместо узоров и принтов

Деним с принтом уступает место джинсам с отворотами и четкой структурой, например модели "бочонок" (barrel-leg).

Градуированные отвороты придают выразительность и объем осенним комплектам, которые легко могут потерять форму под объемными свитерами или длинными пальто. Современные бренды часто добавляют на отвороты контрастную или принтованную ткань, что создает привлекательный двухцветный эффект и визуально удлиняет ноги.

OBOZ.UA писал ранее, стоит ли этой осенью носить широкие джинсы.