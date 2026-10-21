Какая обувь в тренде этой осенью: должна быть у каждой модницы

Осенний сезон 2026 года предлагает яркое разнообразие стильных решений для обновления базового гардероба. Современные тренды позволяют легко экспериментировать с силуэтами, удачно сочетая классические элементы и удобные повседневные фасоны.

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От изысканного двухцветного дизайна до утонченных высоких сапог – каждая модница сможет найти оптимальный вариант для создания гармоничного образа. Правильно подобранная пара обуви не только подчеркнет индивидуальность, но и придаст особый шарм даже самому простому осеннему наряду, уверяют стилисты InStyle.

Обувь с контрастным носком

Двухцветная обувь с акцентированным передним носком занимает видное место среди главных тенденций сезона.

Такой эффектный стилистический элемент украшает самые разные модели – от элегантных туфель на каблуках до высоких сапог. Контрастная деталь на носке мгновенно придает обуви изысканность и делает весь ансамбль более продуманным и оригинальным.

Джазовки

Специальная танцевальная обувь на шнурках, которую раньше носили преимущественно хореографы, стремительно завоевала модные подиумы. Благодаря своей мягкости и гибкости джазовки значительно удобнее массивных лоферов или строгих брог.

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Это идеальное решение для длительных пеших прогулок по городу, позволяющее совместить комфорт спортивных кроссовок с изяществом классического стиля.

Мюли

Мюли с открытой пяткой уверенно остаются в тренде и с наступлением осенних холодов.

Они прекрасно сочетаются с кожаными блейзерами, короткими платьями и другой сезонной одеждой. Кожаные модели придадут образу элегантность и деловой шик, а мягкие замшевые варианты станут прекрасным дополнением для уютного отдыха.

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Высокие сапоги до колена

Высокие сапоги до колена можно смело назвать настоящей классикой и неофициальной униформой осеннего гардероба.

Эта универсальная модель легко сочетается практически с любым нарядом: от свободных платьев до юбок миди и строгих жакетов. Сапоги такой длины придают силуэту стройность и обеспечивают комфорт в прохладную погоду.

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Классические лоферы

Традиционные лоферы возвращаются в модный арсенал, выходя далеко за пределы строгого школьного или академического стиля.

Стилисты советуют сочетать их с неожиданными текстурами, эффектными пальто, прозрачными рубашками и выразительными юбками миди. Смелые многослойные сочетания позволяют придать традиционной обуви свежий и современный вид.

OBOZ.UA ранее писал о том, как носки помогают стилизовать лоферы.