Нависшие веки – совсем не повод отказываться от выразительного макияжа smoky eyes. Правильно подобранные оттенки и особая техника растушевки помогут визуально увеличить глаза, приподнять их внешние уголки и сделать взгляд свежее.

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Главный секрет такого макияжа заключается в расположении теней и направлении их растушевки. Подробности сообщает Interia.

Какие тени выбрать для нависших век

Классический smoky eyes ассоциируется с темными тенями и выразительными стрелками. Однако в случае нависших век такая техника требует некоторых изменений. Если наносить тени только в естественную складку века, после того как глаза откроются, макияж может стать практически незаметным.

При этом чрезмерное количество темных теней визуально уменьшает глаза и утяжеляет взгляд.

Для повседневного макияжа лучше выбирать такие оттенки:

матовый бежевый;

кофейный;

серо-коричневый;

цвет кофе с молоком;

теплый коричневый.

Для вечернего образа подойдут шоколадные, сливовые, темно-синие и графитовые тени.

Самый темный оттенок стоит наносить вдоль верхней линии роста ресниц и у внешнего уголка глаза. Центральную часть подвижного века лучше оставить светлее, а внутренний уголок – слегка подсветить.

Как сделать smoky eyes на нависших веках: пошаговая инструкция

Подготовьте веки. На очищенную кожу нанесите тонкий слой базы под тени. Не используйте слишком много кремовых средств, так как они могут скапливаться в складках и снижать стойкость макияжа.

На очищенную кожу нанесите тонкий слой базы под тени. Не используйте слишком много кремовых средств, так как они могут скапливаться в складках и снижать стойкость макияжа. Наносите тени с открытыми глазами. Смотрите прямо в зеркало, не поднимая бровей. Матовых коричневых тенями обозначьте участок немного выше естественной складки века. Именно этот прием поможет визуально скорректировать нависание.

Смотрите прямо в зеркало, не поднимая бровей. Матовых коричневых тенями обозначьте участок немного выше естественной складки века. Именно этот прием поможет визуально скорректировать нависание. Затемните внешний уголок глаза. Нанесите шоколадные или графитовые тени ближе к линии роста ресниц. Растушевывайте их по направлению к кончику брови, постепенно усиливая интенсивность цвета.

Нанесите шоколадные или графитовые тени ближе к линии роста ресниц. Растушевывайте их по направлению к кончику брови, постепенно усиливая интенсивность цвета. Создайте плавные переходы. Чистой пушистой кистью растушуйте границы между светлыми и темными оттенками. Правильно выполненный smoky eyes не должен иметь резких линий.

Чистой пушистой кистью растушуйте границы между светлыми и темными оттенками. Правильно выполненный smoky eyes не должен иметь резких линий. Подчеркните нижнее веко. Небольшое количество коричневых теней нанесите вдоль внешней части нижней линии роста ресниц и соедините с макияжем верхнего века.

Небольшое количество коричневых теней нанесите вдоль внешней части нижней линии роста ресниц и соедините с макияжем верхнего века. Добавьте сияния и накрасьте ресницы. Немного сатиновых бежевых теней во внутреннем уголке глаза освежит взгляд. Завершите макияж тушью, которая удлиняет и разделяет ресницы.

Чем заменить черную подводку

Широкие черные стрелки могут занимать почти всю видимую часть подвижного века. Поэтому прием визажистов, который стоит взять на вооружение, – использование мягкого коричневого карандаша или темных теней вместо подводки.

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Тонкая растушеванная линия у корней ресниц визуально сделает их гуще, не утяжеляя взгляд. Если хочется нарисовать стрелки, делайте это с открытыми глазами. Кончик стрелки должен быть направлен немного вверх.

Как делать smoky eyes после 50 и 60 лет

С возрастом кожа век становится тоньше и суше, а мелкие морщины могут затруднять равномерное нанесение косметики.

Именно поэтому стоит выбирать легкие текстуры теней, которые хорошо растушевываются, и наносить их тонкими слоями. Матовые и сатиновые оттенки обычно выглядят деликатнее, чем большое количество блесток.

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Однако полностью отказываться от сияния не нужно. Небольшой светлый акцент в центре подвижного века поможет сделать макияж объемнее.

Не стоит забывать и о бровях. Зачесанные вверх волоски и естественная форма бровей помогут визуально раскрыть взгляд.

Какие ошибки в макияже визуально уменьшают глаза

При создании smoky eyes на нависших веках стоит избегать таких ошибок:

растушевывания темных оттенков в направлении вниз;

слишком широких черных стрелок;

чрезмерного затемнения нижнего века;

резких переходов между оттенками;

обведения всего глаза черным карандашом.

Главное правило макияжа для нависших век – проверять результат с открытыми глазами. Это поможет правильно скорректировать форму теней и создать выразительный, но в то же время легкий макияж.

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