Как сделать корейский кукольный макияж: глаза будут максимально выразительными

Чтобы сделать глаза визуально больше и округлее, в корейском макияже используют технику aegyo-sal. Светлыми тенями подчеркивают небольшой валик под нижними ресницами. Ниже добавляют мягкую коричневую тень для объема. Сочетание этих акцентов создает открытый, кукольный взгляд.

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YesStyle объясняет, что естественная складка под нижними ресницами становится заметнее при улыбке, поэтому так проще всего найти участок для макияжа. У каждого человека она имеет свою форму, поэтому линию света и тени нужно подстраивать под собственные веки.

Как подготовить кожу к aegyo-sal

Нанесите крем для области вокруг глаз или праймер для век и легкими похлопывающими движениями помогите средству впитаться. Консилером выровняйте тон, скройте темные круги и другие участки, которые хотите замаскировать. Увлажненная поверхность будет мягче и глаже для дальнейшего нанесения косметики. Посмотрите в зеркало, положите указательный палец под внешний уголок глаза и улыбнитесь. Найдите небольшой выпуклый полумесяц непосредственно под нижними ресницами. Если его контуры плохо видны, немного поворачивайте голову к свету, чтобы рассмотреть форму. Легко обозначьте нижнюю границу этой области светло-коричневым карандашом для глаз. Для точного нанесения используйте маленькие кисти: скошенная поможет очертить изгиб, а небольшая пушистая – мягко растушевать цвет.

Как создать объем светом и тенью

Возьмите светло-коричневые тени на тон темнее вашей кожи и нанесите их под намеченной границей. Повторяйте естественный изгиб валика. Верхний край тени оставьте более четким, а нижний осторожно растушуйте, чтобы цвет плавно переходил в тон кожи.

На выпуклую часть, ближе к линии нижних ресниц, нанесите светлые мерцающие тени заостренной кистью. Для этого подойдут оттенки шампанского, розового или лавандового. Светлый акцент подчеркнет объем и сделает нижнее веко выразительнее.

Растушевывайте светлые и затемненные участки наружу и немного вверх – это придаст взгляду визуально приподнятый вид. Во внутренний уголок глаза можно добавить небольшое количество мерцающих теней в качестве отдельного светового акцента.

Какими тенями, подводкой и тушью завершить макияж

Для повседневного корейского макияжа эксперты советуют розовую, персиковую, бежевую, коричневую и золотистую палитру.

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Матовые тени помогут создать форму на верхнем веке, проработать его складку и мягко вытянуть цвет к виску. Более темным оттенком подчеркните внешний уголок и тщательно растушуйте переход. Подведите линию роста ресниц или нарисуйте аккуратную мягкую стрелку темно-коричневого, серого или черного цвета. Направление к виску визуально вытянет глаз, а слегка опущенный кончик поможет сделать его более округлым. Если стрелки вам не нравятся, заполните пространство между ресницами черной или коричневой подводкой – так ресницы будут казаться гуще. Перед нанесением туши подкрутите ресницы щипцами. Затем прокрасьте их и разделите чистой щеточкой, чтобы подчеркнуть каждую.

Главные истории дня

Для вечернего образа палитру можно усилить ягодными, терракотовыми или темно-коричневыми тенями, сохраняя плавную растушевку.

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