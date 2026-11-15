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Как сделать корейский кукольный макияж: глаза будут максимально выразительными

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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Женщина с персиковыми тенями, подкрученными ресницами и светлым акцентом вдоль нижнего века
Для повседневного образа форму век подчеркивают мягкой растушевкой. Источник: instagram.com/asian._.lifestyle2

Чтобы сделать глаза визуально больше и округлее, в корейском макияже используют технику aegyo-sal. Светлыми тенями подчеркивают небольшой валик под нижними ресницами. Ниже добавляют мягкую коричневую тень для объема. Сочетание этих акцентов создает открытый, кукольный взгляд.

YesStyle объясняет, что естественная складка под нижними ресницами становится заметнее при улыбке, поэтому так проще всего найти участок для макияжа. У каждого человека она имеет свою форму, поэтому линию света и тени нужно подстраивать под собственные веки.

Крупный портрет женщины с темными волосами, розовым макияжем, длинными ресницами и сияющими акцентами под глазами

Подкрученные и разделенные ресницы дополняют акцент на нижнем веке. Источник: instagram.com/makeup__luminous

Как подготовить кожу к aegyo-sal

  1. Нанесите крем для области вокруг глаз или праймер для век и легкими похлопывающими движениями помогите средству впитаться.
  2. Консилером выровняйте тон, скройте темные круги и другие участки, которые хотите замаскировать.
  3. Увлажненная поверхность будет мягче и глаже для дальнейшего нанесения косметики.
  4. Посмотрите в зеркало, положите указательный палец под внешний уголок глаза и улыбнитесь.
  5. Найдите небольшой выпуклый полумесяц непосредственно под нижними ресницами. Если его контуры плохо видны, немного поворачивайте голову к свету, чтобы рассмотреть форму.
  6. Легко обозначьте нижнюю границу этой области светло-коричневым карандашом для глаз. Для точного нанесения используйте маленькие кисти: скошенная поможет очертить изгиб, а небольшая пушистая – мягко растушевать цвет.
Как сделать корейский кукольный макияж: глаза будут максимально выразительными

Aegyo-sal, как сделать корейский макияж. Источник: instagram.com/itsbabykelz

Как создать объем светом и тенью

Возьмите светло-коричневые тени на тон темнее вашей кожи и нанесите их под намеченной границей. Повторяйте естественный изгиб валика. Верхний край тени оставьте более четким, а нижний осторожно растушуйте, чтобы цвет плавно переходил в тон кожи.

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На выпуклую часть, ближе к линии нижних ресниц, нанесите светлые мерцающие тени заостренной кистью. Для этого подойдут оттенки шампанского, розового или лавандового. Светлый акцент подчеркнет объем и сделает нижнее веко выразительнее.

Растушевывайте светлые и затемненные участки наружу и немного вверх – это придаст взгляду визуально приподнятый вид. Во внутренний уголок глаза можно добавить небольшое количество мерцающих теней в качестве отдельного светового акцента.

Какими тенями, подводкой и тушью завершить макияж

Для повседневного корейского макияжа эксперты советуют розовую, персиковую, бежевую, коричневую и золотистую палитру.

  1. Матовые тени помогут создать форму на верхнем веке, проработать его складку и мягко вытянуть цвет к виску.
  2. Более темным оттенком подчеркните внешний уголок и тщательно растушуйте переход.
  3. Подведите линию роста ресниц или нарисуйте аккуратную мягкую стрелку темно-коричневого, серого или черного цвета.
  4. Направление к виску визуально вытянет глаз, а слегка опущенный кончик поможет сделать его более округлым.
  5. Если стрелки вам не нравятся, заполните пространство между ресницами черной или коричневой подводкой – так ресницы будут казаться гуще.
  6. Перед нанесением туши подкрутите ресницы щипцами. Затем прокрасьте их и разделите чистой щеточкой, чтобы подчеркнуть каждую.

Для вечернего образа палитру можно усилить ягодными, терракотовыми или темно-коричневыми тенями, сохраняя плавную растушевку.

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