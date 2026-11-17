Как сделать карие глаза выразительными: 5 секретов от визажиста
Подчеркнуть карие глаза помогут теплая или сливовая подводка, мерцающие кремовые тени, черная тушь, контрастные цвета и теплые румяна. Визажист Шрени Патель советует сочетать насыщенные бронзовые нейтральные оттенки с цветовыми акцентами.
Патель, которая работает со знаменитостями и над редакционными съемками в Чикаго, поделилась своими хитростями с InStyle. Ее палитра для карих глаз включает как сдержанные ржавые и шоколадные тона, так и насыщенные оттенки драгоценных камней.
Теплая или сливовая подводка и мягкая стрелка
Первый способ – подвести верхнюю и нижнюю линии ресниц теплым коричневым или сливовым карандашом. Патель советует слегка растушевать его пальцем или кистью-карандашом: насыщенный цвет создает контраст, а мерцающий сливовый еще и улавливает свет.
"Затем я люблю указательным пальцем у внешнего уголка глаза вытянуть подводку к виску, чтобы создать мягкую дымчатую стрелку", – объяснила визажист Шрени Патель.
Среди ее любимых – ржаво-красные подтоны, которые подчеркивают разные оттенки карих глаз.
Мерцающие кремовые тени на веках
Второй секрет – простой макияж с кремовыми тенями. Нанесите их на веко и во внутренний уголок глаза, а края растушуйте легкими похлопываниями пальца или плотной кистью для теней.
Патель рекомендует бронзовые тени оттенка Tobacco, которые красиво отражают свет. Для ненавязчивого цветового акцента она предлагает оливковый оттенок.
Черная тушь и контрастные цвета
Третий способ касается ресниц. Коричневая тушь подходит для мягкого образа, но если цель – сделать акцент именно на карих глазах, Патель рекомендует черную.
"Густая, четко очерченная линия ресниц делает взгляд ярче и открытее", – сказала визажистка Шрени Патель.
Четвертый секрет – контрастные бирюзовые или изумрудные оттенки для смелого акцента. Карие глаза могут иметь золотистые или зеленые вкрапления, а также красноватые подтоны, поэтому синяя и зеленая гамма особенно выразительно выделяется на их фоне.
Теплые румяна даже без макияжа век
Пятый способ переносит внимание на щеки: подчеркнуть цвет глаз можно и тогда, когда вы не красите веки. Для этого Патель советует теплые румяна, прежде всего персиковые, и бронзовый тон лица.
"Румяна очень влияют на выразительность карих глаз. Теплый бронзовый тон лица и персиковые оттенки для монохромного образа только подчеркнут карие глаза", – объяснила визажистка Шрени Патель.
Для такого эффекта она предлагает согреть цвет щек одним из розово-коричневых оттенков бронзера.
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