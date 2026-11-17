Подчеркнуть карие глаза помогут теплая или сливовая подводка, мерцающие кремовые тени, черная тушь, контрастные цвета и теплые румяна. Визажист Шрени Патель советует сочетать насыщенные бронзовые нейтральные оттенки с цветовыми акцентами.

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Патель, которая работает со знаменитостями и над редакционными съемками в Чикаго, поделилась своими хитростями с InStyle. Ее палитра для карих глаз включает как сдержанные ржавые и шоколадные тона, так и насыщенные оттенки драгоценных камней.

Теплая или сливовая подводка и мягкая стрелка

Первый способ – подвести верхнюю и нижнюю линии ресниц теплым коричневым или сливовым карандашом. Патель советует слегка растушевать его пальцем или кистью-карандашом: насыщенный цвет создает контраст, а мерцающий сливовый еще и улавливает свет.

"Затем я люблю указательным пальцем у внешнего уголка глаза вытянуть подводку к виску, чтобы создать мягкую дымчатую стрелку", – объяснила визажист Шрени Патель.

Среди ее любимых – ржаво-красные подтоны, которые подчеркивают разные оттенки карих глаз.

Мерцающие кремовые тени на веках

Второй секрет – простой макияж с кремовыми тенями. Нанесите их на веко и во внутренний уголок глаза, а края растушуйте легкими похлопываниями пальца или плотной кистью для теней.

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Патель рекомендует бронзовые тени оттенка Tobacco, которые красиво отражают свет. Для ненавязчивого цветового акцента она предлагает оливковый оттенок.

Черная тушь и контрастные цвета

Третий способ касается ресниц. Коричневая тушь подходит для мягкого образа, но если цель – сделать акцент именно на карих глазах, Патель рекомендует черную.

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"Густая, четко очерченная линия ресниц делает взгляд ярче и открытее", – сказала визажистка Шрени Патель.

Четвертый секрет – контрастные бирюзовые или изумрудные оттенки для смелого акцента. Карие глаза могут иметь золотистые или зеленые вкрапления, а также красноватые подтоны, поэтому синяя и зеленая гамма особенно выразительно выделяется на их фоне.

Теплые румяна даже без макияжа век

Пятый способ переносит внимание на щеки: подчеркнуть цвет глаз можно и тогда, когда вы не красите веки. Для этого Патель советует теплые румяна, прежде всего персиковые, и бронзовый тон лица.

"Румяна очень влияют на выразительность карих глаз. Теплый бронзовый тон лица и персиковые оттенки для монохромного образа только подчеркнут карие глаза", – объяснила визажистка Шрени Патель.

Для такого эффекта она предлагает согреть цвет щек одним из розово-коричневых оттенков бронзера.

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