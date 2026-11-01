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Как сделать карие глаза фишкой образа: секреты визажистов

Елена БылимЕлена Былим
Time to read3 мин
861
Как сделать карие глаза фишкой образа: секреты визажистов
Макияж для карих глаз. Источник: magnific.com

Чтобы подчеркнуть глубину карих глаз, сделать взгляд выразительнее и добавить лицу сияния, необязательно использовать сложные техники или наносить много косметики – достаточно нескольких удачных акцентов.

Как поделились эксперты instyle.com, особенно эффектно с карими глазами сочетаются бронзовые, сливовые, зеленые и бирюзовые оттенки, а черная тушь помогает сделать взгляд более открытым. Узнайте, какие хитрости в макияже стоит попробовать, чтобы подчеркнуть естественную красоту карих глаз.

1. Подчеркните глаза коричневым или сливовым карандашом

Теплые коричневые и сливовые оттенки карандаша помогают сделать карие глаза глубже и выразительнее. Для повседневного макияжа подойдет насыщенный коричневый цвет, а для вечернего образа можно выбрать сливовый с легким мерцанием.

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Как сделать карие глаза фишкой образа: секреты визажистов

Подчеркните глаза коричневым или сливовым карандашом. Источник: sobeacosmetics.com

Такие оттенки создают деликатный контраст и подчеркивают природные золотистые или красноватые нюансы радужки.

  1. Чтобы добиться мягкого эффекта, проведите карандашом вдоль верхней и нижней линий роста ресниц, а затем слегка растушуйте его пальцем или небольшой кистью.
  2. Внешний уголок глаза можно немного вытянуть в направлении виска, создав деликатную стрелку с эффектом легкой дымки.

Такой способ делает взгляд выразительнее, не превращая макияж в слишком графичный.

2. Добавьте бронзового сияния с помощью кремовых теней

Бронзовые тени – один из самых простых способов подчеркнуть карие глаза. Их теплый металлический блеск перекликается с золотистыми вкраплениями в радужке, благодаря чему взгляд кажется ярче.

Как сделать карие глаза фишкой образа: секреты визажистов

Добавьте бронзового сияния с помощью кремовых теней. Источник: narscosmetics.com

Для быстрого макияжа достаточно нанести кремовые тени на подвижное веко и немного во внутренний уголок глаза.

Растушуйте средство подушечками пальцев или плотной кистью, уделяя внимание краям, чтобы не оставалось четких границ. Если хочется добавить цвета, попробуйте темно-оливковые тени: они выглядят сдержанно, но в то же время создают интересный акцент. Такой макияж уместен и днем, и вечером – достаточно изменить интенсивность нанесения.

3. Используйте черную тушь для более выразительного взгляда

Коричневая тушь хорошо подходит для нежного естественного макияжа, однако черная помогает сильнее акцентировать внимание на карих глазах. Она делает ресницы визуально гуще, подчеркивает линию их роста и создает контраст с радужкой. Благодаря этому глаза могут казаться больше и распахнутее.

Как сделать карие глаза фишкой образа: секреты визажистов

Используйте черную тушь для более выразительного взгляда. Источник: makeupstore.no

Для повседневного образа нанесите один слой туши, тщательно прокрашивая ресницы от корней до кончиков. Если нужен более выразительный результат, добавьте еще один слой, уделяя внимание внешним ресницам. Важно избегать чрезмерного количества средства, чтобы ресницы не слипались и сохраняли естественную форму.

4. Попробуйте контрастные зеленые и бирюзовые оттенки

Карие глаза бывают разных оттенков: в одних заметны золотистые вкрапления, в других – зеленоватые или красноватые нюансы. Именно поэтому макияж можно сделать интереснее с помощью цветов, контрастирующих с естественным оттенком радужки. Особенно эффектно выглядят изумрудный, бирюзовый и насыщенный зеленый.

Как сделать карие глаза фишкой образа: секреты визажистов

Попробуйте контрастные зеленые и бирюзовые оттенки. Источник: kikocosmetics.com

Если яркие тени кажутся слишком смелым решением, используйте их дозированно. Например, можно провести цветную линию вдоль ресниц, добавить немного зеленого на внешний уголок или использовать бирюзовый карандаш для нижнего века. Такие детали сделают макияж оригинальным, не перегружая образ.

5. Не забывайте о румянах теплых оттенков

Подчеркнуть карие глаза можно даже без теней и подводки. Для этого стоит уделить внимание общему тону лица и выбрать румяна теплых оттенков. Персиковые, розово-коричневые и бронзовые тона гармонично сочетаются с карими глазами и помогают создать цельный макияж.

Как сделать карие глаза фишкой образа: секреты визажистов

Не забывайте о румянах теплых оттенков. Источник: glamstar.news

Нанесите румяна на яблочки щек и мягко растушуйте по направлению к вискам. При желании добавьте немного бронзера, чтобы придать лицу теплый оттенок и подчеркнуть его рельеф. Если выдержать макияж глаз, щек и губ в близкой цветовой гамме, образ будет выглядеть гармонично, а карие глаза станут естественным центром внимания.

OBOZ.UA предлагает советы визажистов, чтобы ресницы были длиннее и гуще.

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