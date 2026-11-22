С наступлением холодов кожа лица нередко становится сухой, начинает шелушиться и теряет естественное сияние. Причиной могут быть морозный воздух, низкая влажность и отопление в помещениях. Чтобы избежать неприятных ощущений, стоит заранее пересмотреть привычный уход и добавить в него средства, которые помогут удерживать влагу.

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Как пишет Hindustan Times, дерматолог Швета Трипати советует не ждать, пока появятся сухость и раздражение. По ее словам, холодная погода может ослаблять защитный барьер кожи, поэтому зимой особенно важно обеспечить ей полноценное питание и увлажнение.

Замените агрессивное очищение на деликатное

В холодное время года коже требуется более мягкое очищение. Средства, которые хорошо подходили летом, зимой могут вызывать ощущение стянутости. Специалисты рекомендуют отказаться от агрессивных пенок и средств с высоким содержанием спирта в пользу нежных кремовых текстур.

Особое внимание стоит обратить на косметику, содержащую глицерин, керамиды и гиалуроновую кислоту. Эти компоненты помогают поддерживать увлажненность и защитный барьер кожи.

Также не нужно умываться слишком часто, ведь чрезмерное очищение может усиливать сухость.

Не злоупотребляйте отшелушиванием

Даже зимой коже необходимо очищение от ороговевших клеток, которые могут делать цвет лица тусклым. Однако чрезмерное использование скрабов и пилингов способно вызвать покраснение, раздражение и повреждение защитного барьера.

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Для ухода лучше выбирать деликатные средства, например с молочной кислотой или полигидроксикислотами (PHA).

Отшелушивания один-два раза в неделю может быть достаточно, если кожа хорошо переносит такую процедуру. При появлении сухости или раздражения частоту стоит уменьшить.

Добавьте в уход больше увлажнения

Легкие летние кремы не всегда обеспечивают достаточный комфорт в холодную погоду. Поэтому зимой стоит обратить внимание на более насыщенные текстуры. Для лучшего результата можно использовать несколько средств последовательно.

Главные истории дня

Сначала нанесите увлажняющий тонер, затем сыворотку с гиалуроновой кислотой, а в завершение – крем, который поможет удержать влагу.

Дерматолог советует наносить сыворотку с гиалуроновой кислотой на слегка влажную кожу. Это помогает обеспечить более эффективное увлажнение. Если кожа очень сухая, завершающим этапом ухода могут стать несколько капель масла жожоба, шиповника или сквалана.

Ищите правильные компоненты в составе крема

При выборе зимней косметики важно обращать внимание не только на ее консистенцию, но и на состав.

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Особенно полезными для сухой кожи могут быть средства с такими компонентами:

Керамиды – помогают поддерживать и восстанавливать защитный барьер кожи.

– помогают поддерживать и восстанавливать защитный барьер кожи. Жирные кислоты – способствуют сохранению влаги.

– способствуют сохранению влаги. Масло ши – смягчает кожу и уменьшает ощущение сухости.

– смягчает кожу и уменьшает ощущение сухости. Ниацинамид – помогает поддерживать барьерную функцию и уменьшать покраснение.

– помогает поддерживать барьерную функцию и уменьшать покраснение. Гиалуроновая кислота – способствует увлажнению кожи.

В холодный сезон также стоит осторожнее использовать косметику со спиртом, особенно если после ее нанесения возникает раздражение.

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Не отказывайтесь от солнцезащитного крема

Распространенная ошибка – считать, что защита от ультрафиолета нужна только летом. На самом деле солнечное излучение воздействует на кожу в течение всего года. Особенно это касается зимних дней со снегом, который может отражать значительную часть ультрафиолетовых лучей.

Специалисты рекомендуют пользоваться солнцезащитным кремом широкого спектра действия с SPF не ниже 30 даже в прохладную и пасмурную погоду.

Для зимы можно выбрать средство с увлажняющими компонентами, которое будет одновременно защищать кожу и помогать избежать сухости.

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Позаботьтесь о влажности воздуха дома

Отопительный сезон часто сопровождается снижением влажности в помещениях. Из-за этого кожа может быстрее терять влагу, даже если вы регулярно пользуетесь кремом. Помочь может увлажнитель воздуха, который будет поддерживать более комфортные условия дома. Он особенно полезен в помещениях, где долго работают отопительные приборы.

Не забывайте о губах и руках

Холод влияет не только на кожу лица. Губы и руки также часто страдают от сухости, особенно во время морозов. Для губ стоит использовать питательные бальзамы с пчелиным воском, маслом какао или ланолином.

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Наносить их можно несколько раз в течение дня, когда возникает ощущение сухости. Для рук лучше выбирать насыщенный крем и пользоваться им после каждого мытья. Это поможет предотвратить появление трещин и раздражения.

Пересмотрите вечерний уход

Перед сном коже также нужно дополнительное увлажнение, особенно если в течение дня она подвергалась воздействию ветра и холода. Вечером можно использовать питательные кремы или ночные маски с керамидами и пептидами.

Помимо косметических процедур, стоит следить за достаточным потреблением жидкости и сбалансированным питанием.

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