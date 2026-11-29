Чтобы ногти меньше ломались и расслаивались, надевайте перчатки во время мытья посуды, увлажняйте ногти и кожу вокруг них и добавьте в рацион источники белка и цинка. Для домашнего ухода можно воспользоваться оливковым маслом.

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Ломкость ногтей может быть связана с ненадлежащим уходом, несбалансированным питанием или заболеваниями, пишет Interia. Среди возможных причин – дефицит витаминов и минералов.

Как защитить ногти от повреждений

Снимайте перчатки после завершения работы, а после мытья рук вытирайте их насухо. Если край ногтя уже расслоился и цепляется за одежду, укоротите его и осторожно сгладьте пилочкой. Не отрывайте отслоившуюся часть и не поддевайте ногтями крышки или наклейки.

Для ухода вотрите немного оливкового масла в ногти или на несколько минут погрузите кончики пальцев в слегка подогретое масло. Вместо него можно воспользоваться касторовым, миндальным маслом или маслом жожоба.

Еще один вариант – ванночка из семян льна. Залейте чайную ложку семян половиной стакана кипятка и оставьте на ночь. Утром погрузите ногти в полученную смесь на время от десяти до двадцати минут.

Какие продукты добавить в рацион

Белок нужен организму для построения тканей. Его источники – нежирное мясо, яйца и творог. Ненасыщенные жирные кислоты содержатся в рыбе, орехах и оливковом масле.

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Цинк участвует в восстановлении тканей, в том числе кожи и ногтей. Он содержится в тыквенных и подсолнечных семечках, а также в какао.

Биотин помогает организму синтезировать кератин – белок, из которого состоит ногтевая пластина. К источникам биотина относятся грецкие орехи, морковь и цельнозерновые продукты.

Когда домашнего ухода недостаточно

Обратитесь к врачу, если ногти продолжают ломаться и расслаиваться, несмотря на изменения в уходе. По виду ногтей не всегда можно определить причину: похожие изменения бывают и из-за внешних повреждений, и из-за проблем со здоровьем.

Главные истории дня

На приеме расскажите, когда начались изменения и заметили ли вы их на одном ногте или на нескольких. Врач осмотрит ногти и при необходимости назначит обследование. Если оно выявит заболевание или дефицит, лечение будет зависеть от причины.

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